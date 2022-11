Concierto de Vicentico es postergado para el 2023: fecha, lugar, devolución de dinero y más detalles aquí

Concierto de Vicentico fue postergado para el próximo año.

A través de un comunicado, Bizarro Perú anunció el aplazamiento del show de Vicentico programado para el 4 de noviembre de 2022 por motivos de fuerza mayor. Como se recuerda, la productora anunció hace unos meses el regresó a Perú del artista argentino después de 3 años de ausencia.

Sin embargo, los fans tendrán que esperar un poco más poder escuchar nuevamente a su artista favorito. Vicentico, el ganador de dos premios Grammy, a Mejor Álbum de Rock y a Mejor Canción de Rock, promete emocionar a su público con geniales interpretaciones de sus recordados temas: “Algo contigo”, “esclavo de tu amor”, “Los caminos de la vida” y “Solo un momento”.

Te puede interesar: Concierto de Olga Tañón en Lima, venta de entradas y más detalles de su regreso

¿Cuándo es la nueva fecha del concierto de Vicentico?

El show fue reprogramado para el próximo viernes 17 de marzo de 2023 en el Arena Perú.

¿Aún puedo encontrar entradas para Vicentico?

El reconocido artista argentino Vicentico regresa a Lima en 2023 con un show increíble, con lo mejor de su repertorio y su nuevo álbum “El Pozo Brillante”. Aún hay entradas disponibles para la nueva fecha.

¿Cómo puedo obtener la devolución de mi dinero?

Si ya no podrás asistir para la nueva fecha, pactada para el próximo viernes 17 de marzo de 2023 en el Arena Perú, solo tienes que escribir a este enlace y pedir la devolución de tu dinero o hacer cualquier otra consulta.

Como se anunció, este espectáculo tendrá novedades, ya que traerá al escenario peruano algunos temas del séptimo disco que lanzó Vicentico como solista, en 2021. Se trata de “El Pozo Brillante”, una producción de 11 canciones. Podremos escuchar temas como “Freak”, “No puedo”, “Cuando salga” y “Ain’t Go No (I Got Life)”,el último tema no fue escrito por el cantante.

¿Cuánto cuentas las entradas para ver a Vicentico?

Primeras filas: S/. 483.00

Diamante: S/. 425.50

Diamante lateral: S/. 391.00

Platinium: S/. 345.00

Platinium lateral: S/. 310.50

Golden: S/. 264.50

Golden lateral: S/. 253.00

Silver: S/. 138.00

¿Cómo comprar entradas vía online?

Las entradas para ver a Vicentico estás disponibles a través de Teleticket. Sigue aquí los pasos para hacer una compra online de forma correcta.

Para adquirir las entradas de preventa y venta debes de tomar en cuenta algunos requisitos básicos previo y durante la compra en la plataforma de Teleticket y te detallaremos todo a continuación.

Te puede interesar: Mike Bahía y Greeicy en Perú: fecha, lugar y todos los detalles del concierto que brindará la pareja

Primero que nada recuerda que puedes hacer la compra desde cualquier dispositivo con acceso a internet, es por ello que debes de revisar tu conexión, tener tu tarjeta a la mano para así realizar una compra rápida y no fallar en el intento. Otro punto esencial es que tu tarjeta tenga habilitada la opción de compras por internet.

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego retornarás a la página de Teleticket.

Estos pasos son de suma importancia porque si no tienes una cuenta en Teleticket y quieres realizar la compra directa, al momento de ingresar los datos de tu tarjeta te enviarán a crear una y eso te tomará más tiempo. Realiza estos primeros pasos horas o días antes de la preventa y venta de entradas.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia, en este caso el de Vicentico.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket y asistir al evento con el ticket impreso.

SEGUIR LEYENDO