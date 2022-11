Wendy Sulca contó emotivos episodios de su vida: “Me atropellaron dos veces y uno fue por una moto policial”

Wendy Sulca cuenta que la atropellaron dos veces. Canal de Youtube 'La Linares'.

Wendy Sulca contó varios pasajes tristes de su vida en una entrevista con la periodista Verónica Linares, para su canal de Youtube ‘La Linares’. La cantante vernacular comentó que vivió varios difíciles momentos; sin embargo, eso la ha ayudado a valorar más su vida y la de su familia.

Ella narró las dos veces que fue arrollada por motos lineales. La primera vez fue atropellada por una moto, que la arrastró por casi un metro, en el momento no sintió dolor y por eso no le reclamó nada al conductor, pero luego aparecieron las lesiones en su cuerpo.

“La primera vez fue en el 2017... fue una moto lineal, me empujó y me arrastró casi por un metro... terminé con moretones. Al principio no me dolía y me fui al dentista como si nada... de ahí comenzaron con los dolores”, detalló.

La segunda ocasión sucedió en el 2019, cuando una moto policial la atropelló y lastimó mucho sus rodillas. Wendy Sulca señaló que al inicio el efectivo policial que estaba manejando el vehículo, se iba a hacer cargo, pero luego no contestó sus llamadas. Debido a ese accidente tuvo que cancelar un concierto, afectando su estabilidad económica.

“Me atropelló una moto policial y no fue por irresponsabilidad mía, soy de las personas que veo cinco veces antes de cruzar la pista. Al principio se iba a hacer responsable, pero de ahí me afectó mucho las rodillas, me tuve que sacar resonancias y hacer rehabilitación física. Él se comprometió, pero luego me dejó en visto, mi mamá y mi mánager también le escribieron, pero los blóqueo”, relató.

“Nunca se hizo responsable, fue tan indignante que publiqué un comunicado por Facebook, detallando su nombre y su placa. Me empezaron a escribir gente de la radio y de la TV que querían hacerme reportajes, pero yo estaba muy mal, con ansiedad”, explicó.

Seguido a ello, Wendy decidió no salir a los medios de comunicación a denunciarlo porque primero quería su estabilidad emocional y tampoco quería arruinar la carrera del efectivo en la Policía Nacional del Perú.

“No soy vengativa y no me gusta hacer daño a las personas, victimizarme en la TV, no me gusta, prefiero dejarlo así. Primero puedo arruinar una vida, una carrera y su familia me va a odiar. El destino se encargará”, sentenció.

Pero lamentablemente, este accidente trajo muchas consecuencias en su estado emocional que la llevaron a vivir cuadros de ansiedad. “El tema me estresó a tal punto que casi me da parálisis facial. Tuve que ir al psiquiatra, me medicaron... pero todo se calmó cuando tomé la decisión de dejarlo ahí y realizar sesiones de acupuntura”, afirmó.

Wendy Sulca en entrevista con Verónica Linares. Youtube.

Perdió a su padre y su madre sufrió negligencia médica

Pero su vida no quedó ahí, Wendy Sulca perdió a su padre debido a un accidente de tránsito, cuando estaba apunto de cumplir un año de carrera artística. Su padre que era músico y también su mánager se fue a los 31 años y ella tan solo tenía ocho años de edad.

“Fue de las peores cosas que me pasó en la vida, mi carrera estaba en ascenso, la gente me estaba comenzando a identificar. Había ganado un concurso de canto de Sonia Morales, estábamos a puertas de hacer una fiesta por mi primer año de aniversario y mi padre fallece... Nos quedamos solas, mi mamá y yo en nuestra casa de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores”, reveló.

Wendy Sulca narró que su padre falleció cuando ella tenía ocho años. Canal de Youtube 'La Linares'.

A los cinco meses, su madre cae mal y fue internada en un hospital local, ya que tenía que ser operada de emergencia para retirarle el apéndice. Pero los médicos no solo hallaron ese mal, sino que tenía que ser intervenida para sacarle también la vesícula.

“Pasaron dos meses de recuperación, pero de nuevo la tenían que operar por el tema de la vesícula y de ahí se dan cuenta, de que le había quedado una gasa en la primera operación y eso fue lo más peligroso... Al final tuvo tres operaciones en menos de cinco meses”, finalizó Sulca.

Wendy Sulca cuenta que cometieron negligencia médica con su mamá. Canal de Youtube 'La Linares'.

