Gabriela Herrera después que ninguno de sus compañeros la respaldara en ‘El Gran Show’: “Es lo de menos”

Gabriela Herrera tuvo un duro enfrentamiento de tap con Santiago Suárez este último sábado 22 de octubre de ‘El Gran Show’, donde resultó ganador el actor. Sin embargo, lo que causó gran sorpresa es que ninguno de los concursantes respaldó a la bailarina, todos le dieron su voto de confianza al actor.

Ante ello, Gabriela Herrera indicó que lo que rescata del versus que ofreció en ‘El Gran Show’, es que ha aprendido que tiene mucho por entregar y aprender, que si ganó o no, o si votaron por ella o no, es lo de menos.

“Nunca se pierde. Es un versus sí, pero más que un versus la gente va a ver lo que hemos ensayado una semana entera, porque es un género complicado, es un género que tiene técnica, un género que no se agarra en días o una semana, se agarra en meses, años”, explicó la joven en el detrás de cámaras.

Asimismo, señaló que este versus le ha enseñado que no tiene límites, y que entiende a sus compañeros por no votar por ella.

“(El tap) Es un género es bien difícil, pero hemos podido demostrar lo mejor que hemos podido en escena. Estoy feliz y contenta porque he visto que puedo hacer otras cosas más, me demuestra que no solo que tengo una barrera, sino que hay mucho más en explorar de lo que puedo hacer. No hay límites. Eso es lo más lindo que puedo rescatar de ese versus, así ganes o pierdas, que voten por ti no voten por ti, eso es lo de menos”, indicó la joven.

Gabriela resaltó también que el versus es un juego y que lo entiende como tal a la hora de dar el voto de confianza, pues todos esperan ganar 2 puntos extra. Esto es relación a Facundo González, quien se mostró enojado con ella por un supuesto desaire que le hizo la rubia.

“Cuando estás con el versus, yo creo que debes irte con la persona que crees que te va a dar los 2 puntos, y no darle explicaciones a la otra, simplemente es un juego. Yo lo tomo así, es un juego y cada quien decide con quien se quiere ir. Yo a Facundo lo quiero un montón, pero si hay que votar por Santiago, está perfecto. Es parte del juego, es estrategia, yo estoy tranquila por ese lado”, concluyó la concursante de ‘El Gran Show’, quien aclaró que ya conversó con el argentino y limaron asperezas.

