Gabriela Herrera firmó contrato con Sergio George y reveló el destino de Yahaira Plasencia

Oficialmente, Gabriela Herrera iniciará su carrera musical de la mano de Sergio George, quien representa a Yahaira Plasencia en la actualidad. La competidora de ‘El Gran Show’ confirmó la noticia a un medio local, resaltando lo orgullosa que se siente de trabajar al lado del productor discográfico estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

“Estoy feliz con todo lo que me está pasando. Siento que voy a cerrar el año de la mejor manera, me esfuerzo y trabajo para tener una carrera limpia. No necesito de ampays porque nunca me ha gustado el lado fácil. Justo se ha dado la oportunidad de trabajar junto con Sergio y me alegra un montón porque solita voy logrando lo que tanto quería desde muy pequeña”, mencionó en diálogo con Trome.

Como se recuerda, Sergio George llegó al Perú para ser jurado de ‘La Gran Estrella’, fenecido programa de Gisela Valcárcel. En su búsqueda por nuevos talentos, conoció a la excompetidora de ‘Esto es Guerra’, quien destaca por ser una excelente bailarina. Pronto, Sergio le hizo una prueba musical para medir su rango vocal.

Sergio George conoció a Gabriela Herrera cuando esta se presentó como invitada especial en 'La Gran Estrella'.

¿Qué pasará con Yahaira Plasencia?

Debido a este casting, se dijo que Gabriela Herrera estaba a un paso de convertirse en la nueva engreída del productor, dejando de lado a la ‘Reina del totó’. Incluso, se especuló que Sergio George habría dejado de representar Yahaira Plasencia, ya que ahora estaría ocupado intentando llevar a la rubia bailarina al estrellato.

Según mencionó la exchica reality, el empresario representará a las dos de manera simultánea porque sus géneros son distintos. “Ella está en la salsa, yo en lo urbano, somos diferentes desde personalidades, cuerpo, género. Podría trabajar con las dos en forma paralela y hacerlo súper bién”, acotó la también influencer.

Incluso, dejó abierta la oportunidad de juntarse con la ex Son Tentación en algún momento. “No tengo ningún problema con nadie. No trato de vender peleas porque no me suma a crecer y si me invitan a tomar un café, bienvenido sea”, sostuvo.

Gabriela Herrera y Yahaira Plasencia trabajarán de la mano de Sergio George, pero cada una en su rubro.

Sergio George busca más artistas

En entrevista con ‘América Hoy’, el productor indicó que tiene un nuevo proyecto musical llamado ‘Chimpún Music, el cual tiene como objetivo ayudar a diversos artistas peruanos a la tan deseada internacionalización. Hasta ahora, la primera figura confirmada es Gabriela Herrera.

“Estaba ajeno con lo que pasaba en Perú hasta que ingresé al show de Gisela. Yo vi el talento que hay acá y dije ‘hay que hacer algo’. Hay cuatro artistas que se identificaron, que son conocidos. Se les entregó el contrato, pero todavía no puedo decir los nombres”, mencionó.

Recordemos que Sergio George es conocido, internacionalmente, por haber trabajado con grandes salseros y cantantes de otros géneros musicales, entre los que destacan Thalia, Yan Weynn, Luis Enrique, Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, La India, Frankie Negrón, Johnny Rivera, Servando y Florentino, entre otros.

Yahaira Plasencia es artista firmada por Sergio George.

