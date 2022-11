Representante de Hernán Novick aclaró futuro del jugador ante rumores de posible salida de Universitario

Hernán Novick tendría su futuro incierto en Universitario. (Prensa Universitario)

Universitario de Deportes no pudo llegar a las instancias finales de la Liga 1 2022. Luego de quedarse sin opciones en el Torneo Apertura, en el Clausura tampoco dio la talla a pesar de que mostró una ligera mejora. A ello se le suma que en la tabla del Acumulado quedó fuera de los primeros lugares, por lo que solo le quedó el alivio de la Copa Sudamericana. En ese sentido, la dirigencia ya planifica la próxima temporada, sonando algunos nombres para salir, entre ellos Hernán Novick, aunque su representante ha salido a hablar y referirse por su situación.

“Hernán tiene contrato vigente de momento y nadie se comunicó conmigo de parte de la ‘U’”, le comentó Juan Delgado al diario Líbero luego de ser consultado por el futuro del volante uruguayo, tal y como lo informó el periodista Gustavo Peralta.

Y es que Hernán Novick aterrizó en Universitario a inicios del 2021. Esa temporada mostró todas sus cualidades, entre las que destacan su riqueza técnica y gran capacidad, tanto para habilitar a sus compañeros o tener presencia en ataque para anotar goles.

Primero bajo el mando de Ángel Comizzo y luego con Gregorio Pérez, su trascendencia siempre se hizo notar y, esa campaña, fue uno de los mejores jugadores del cuadro ‘crema’. Esto se vio reflejado en los nueve goles y cinco asistencias que repartió en 23 partidos, entre el campeonato local y la Copa Libertadores. A raíz de este buen rendimiento, la dirigencia le ofreció una renovación de dos años.

Pero en el 2022 el panorama del ‘Mago’ fue diferente. Tuvo algunos inconvenientes físicos que le imposibilitaron jugar con normalidad y que también le dejaron marginado de varios encuentros. Influyó mucho que hayan pasado cinco entrenadores: Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi, Álvaro Gutiérrez, Jorge Araujo y Carlos Compagnucci.

Con los cuatro primeros gozó de continuidad las veces que estuvo disponible, aunque cuando el argentino arribó a la institución el pasado mes de junio, su relevancia fue decreciendo. El mismo DT indicó que el futbolista ‘charrúa’ no se encontraba en plenas condiciones físicas, por lo que en su lugar colocó a Piero Quispe, que esta temporada ha sido más considerado con 37 participaciones, en las que pudo anotar dos goles y brindas tres asistencias.

En un principio, las lesiones limitaron los minutos de Novick en el campo de juego, aunque cuando estuvo bien, el estratega ‘gaucho’ continuó con su preferencia por Quispe, dando una clara muestra de que el uruguayo no tenía cabida en su once titular. Obviamente, era una decisión netamente técnica, pues Hernán no suele tener recorridos de ida y vuelta en los encuentros, algo que Carlos le pedía a su equipo, sumado a la intensidad para recuperar la pelota.

Sin embargo, cada vez que el jugador de 33 años ingresaba al campo, era de los pocos con la claridad para encontrar el gol, un hecho que ni Alberto Quintero, Andy Polo y Alexander Succar encontraron con facilidad. De ahí que en el último tramo de la Liga 1 fue tomado más en cuenta, aunque a Universitario no le alcanzó para meterse en las etapas finales. De todos modos, pudo convertir tres tantos y asistir en tres ocasiones a lo largo de los 20 compromisos que disputó.

Futuro de Hernán Novick

Como se mencionó líneas arriba, el contrato de Hernán Novick es hasta finales del 2023. No obstante, su poco espacio en el equipo y agregando que ocupa una plaza de extranjero, provocaron que su nombre esté voceado para salir. Aunque con las palabras de su representante, quedaría descartada esa opción, al menos de momento. Aún queda tiempo de planificación y se esperaría novedades en las próximas semanas.

