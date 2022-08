Carlos Compagnucci habló de Hernán Novick y su estado físico en Universitario: “Ya puede aguantar los 90 minutos”

El técnico 'crema' habló de la situación del volante uruguayo y de Jorge Murrugarra. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes pudo conseguir una victoria ajustada ante Ayacucho FC en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura. Este resultado le permitió mejorar posiciones en la tabla de la Liga 1 y encarar la semana con mejores ánimos tomando en cuenta que en la siguiente jornada se medirán ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. En ese sentido, uno de los jugadores que ha venido creciendo en su rendimiento ha sido Hernán Novick, de quien Carlos Compagnucci tuvo palabras sobre su estado físico.

“Es un futbolista que está trabajando bien. Cuando nosotros llegamos no estaba en su plenitud física, venía de una lesión. Ya está a punto, es un futbolista que puede aguantar 90 minutos. Hace un par de semanas parecía que no. Decido por otros futbolistas por una cuestión de pensar el partido de otra manera. Lo veo en los cambios”, manifestó el técnico en conferencia de prensa luego del partido.

Caso Hernán Novick

Y es que el ‘Mago’ venía siendo uno de los elementos importantes para todos los entrenadores que han pasado por Universitario este año. Su técnica y capacidad para crear juego lo volvieron en indiscutible para la oncena titular. Sin embargo, los problemas físicos azotaron su presencia y, más aún, con la llegada de Carlos Compagnucci a la dirección técnica a finales de junio.

El estratega ‘gaucho’ no contó con él en un principio por el tiempo de para. Pero cuando se recuperó, tampoco fue tomado en consideración y era una pieza de recambio. La propuesta del exasistente técnico de Mauricio Pellegrino requería de jugadores con un trajín de ida y vuelta. En ese sentido, apeló a Rodrigo Vilca, Piero Quispe y Alfonso Barco, aunque la mejora del equipo no llegó.

Cuando el exvolante de Peñarol empezó a ser utilizado con mayor asiduidad daba muestras de que su calidad le permitiría solucionar o destrabar partidos. Sin embargo, la respuesta del DT era siempre que no estaba físicamente en óptimas condiciones.

Hernán Novick tiene 1 gol y 1 asistencia esta temporada en Universitario. (Universitario)

Compenetración con Piero Quispe

Ante Ayacucho FC, si bien no fue decisivo en los goles, le permitió al equipo ‘crema’ generar mayores situaciones de peligro y tener más presencia en campo contrario. El mismo Piero Quispe admitió al término del encuentro, que “me siento cómodo al jugar con Hernán (Novick), él lo hace más fácil”.

Se verá si de cara al rival de toda la vida, Alianza Lima, Compagnucci utiliza a los dos mediocampistas. Lo cierto, es que él mismo aseguró que los ingresantes pusieron su ‘granito de arena’ para el triunfo. “Han aportado lo suyo. Es difícil ingresar en ese tipo de partidos. Me pareció que fuimos de menor a mayor en cuanto a los cambios que se fueron adaptando. Nos dieron soluciones. Sacamos adelante el partido, que era duro, y lo pudimos sostener”, declaró.

Universitario venció 2-1 a Ayacucho FC por la fecha 9 del Torneo Clausura dela Liga 1

Situación similar con Murrugarra

Pero no fue el único que ha empezado a tener mayor protagonismo. Jorge Murrugarra vivió una situación parecida, aunque en su caso no integró la lista de convocados desde hace poco más de un mes. No obstante, el entrenador reconoció la entrega de los dos pese a no tener minutos.

“Le agradezco al igual que a Jorge porque no fueron tomados en cuenta en un proceso, pero nunca se entregaron. Siempre entrenaron y están preparados para cualquier situación”, dijo.

De la misma manera, el DT argentino expresó que quizás en el pasado haya sido el que pensó de manera errónea al momento de escoger las alineaciones, pero que el esfuerzo de sus dirigidos nunca debe dejarse de lado. “Les digo que trabajen y mañana digan ‘yo estoy’. Por ahí el equivocado soy yo, y el que va a tener ese lindo problema de elegir entre más jugadores”, señaló.

SEGUIR LEYENDO