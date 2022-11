Christian Cueva elogió a Piero Quispe en la selección peruana y dijo que le trae recuerdos de sus inicios

Christian Cueva llenó de elogios a Piero Quispe.

El 2022 de Piero Quispe ha sido de ensueño. Se consolidó en Universitario y fue convocado por primera vez a la selección peruana, donde pudo compartir con uno de sus más grandes referentes, Christian Cueva. Y como si fuera poco, el futbolista de Al Fateh lo llenó de elogios en una reciente conferencia de prensa.

“Es un chiquito muy humilde, en algún momento lo dije, me trae muchos recuerdos al verlo”, fueron las primeras palabras de ‘Aladino’ sobre el volante de la ‘U’.

Luego, el futbolista de 30 años recordó una anécdota con Quispe. “Fue grato para mí cuando me escribió al Instagram, inmediatamente le respondí y ahora lo tengo cerca”.

Posteriormente, Christian Cueva se deshizo en halagos para el ‘10′ de Universitario de Deportes. “Es un tremendo jugador, le va a aportar mucho a la selección, he seguido la liga y lo he visto en su club, las cosas que hace es para admirar, la personalidad que tiene, ayer en el partido que tuvimos, se nota eso. Siento que el momento le va a llegar y Dios le va a poner la oportunidad para que se desarrolle como él sabe”.

Piero Quispe recibió su segundo llamado a la selección peruana.

La admiración de Quispe hacia Cueva

Piero Quispe anhelaba compartir la cancha con Christian Cueva, uno de sus mayores referentes en el fútbol. “Mi sueño es jugar a su lado en la selección y seguiré trabajando duro para alcanzarlo”, fueron sus palabras en una entrevista con Depor.

Eso se cumplió en setiembre cuando coincidieron en las prácticas de la selección peruana. El canterano ‘merengue’ fue incluido en una convocatoria de la ‘bicolor’ por primera vez y se encontró con el habilidoso volante que milita en Arabia Saudita en las instalaciones de la Videna.

Christian Cueva y Piero Quispe en la selección peruana. (Pase Filtrado)

Piero Quispe en la selección peruana

El jugador de la ‘U’ no ha podido debutar en un partido con el ‘equipo de todos’, debido a que en el amistoso con México no salió en lista y en la goleada sobre El Salvador permaneció en el banco de suplentes. Sin embargo, su paso por la selección nacional le dio un plus.

Eso se vio reflejado en su regreso a Universitario. En la recta final del Torneo Clausura cumplió con lo que se le pedía, anotar goles. Terminó haciendo tres tantos en este 2022 con doblete incluido a Sport Huancayo en el estadio Monumental de Ate.

El volante logró su primer doblete como profesional en el cuadro 'crema' por Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

Justamente ese complejo deportivo puede ser testigo de su debut con la camiseta de Perú. ¿Por qué? Y es que el duelo de preparación con Paraguay se realizará ahí el próximo miércoles 16 de noviembre a las 20:00 horas.

De no disputar su primer cotejo contra los ‘guaraníes’, tendrá que esperar al 19 del mismo mes cuando Juan Reynoso y compañía se midan con Bolivia en el estadio Real Santa Cruz. Horario del compromiso por confirmarse.

Preparación de Perú

Juan Reynoso viene entrenando con un grupo conformado de jugadores que militan en la Liga 1 y extranjero, no obstante, esa no es la lista definitiva. Esta saldrá el 13 de noviembre cuando ya se hayan realizado las dos finales del campeonato peruano.

El ‘Cabezón’ sufrirá ausentes en cuanto a los deportistas que están en otros países, pues solo es fecha FIFA para las elecciones que competirán en el Mundial Qatar 2022, entonces los clubes tienen la facultad de decidir si darle permiso a los jugadores. La baja más sensible es la de Gianluca Lapadula.

