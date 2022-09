Universitario: Hernán Novick se deshizo de elogios hacia Piero Quispe y reveló la clave para que haga más goles

Hernán Novick habló sobre Piero Quispe y elogió sus cualidades.

Universitario de Deportes ha experimentado un crecimiento notable en las últimas fechas. Y es que de sus últimos cinco encuentros ha conseguido la victoria en cuatro y otro empate. Por ende, se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura. En ese sentido, parte de este crecimiento se debe a Hernán Novick, que ha mejorado considerablemente y cuenta con mayor protagonismo. Precisamente, el volante se refirió a otra figura como Piero Quispe, de quien se deshizo de elogios.

Antes de ello, el uruguayo manifestó que a pesar de no contar con muchos minutos bajo el mando de Carlos Compagnucci, no desistió y se preparó para suplir al mediocampista nacional, que había sido convocado a la selección peruana. “El equipo se decide en lo último y había muchos jugadores que podían reemplazar a Piero Quispe. Mi idea en la semana fue la misma que en todas las anteriores, poder estar y sumar de la mejor manera”, señaló en entrevista para el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

El ‘10′ del equipo ‘merengue’ respondió con creces en la última victoria en el estadio Monumental ante Atlético Grau, pues marcó un gol y asistió para el tanto de Alberto Quintero. Pero esto no hubiera sido posible si Quispe no fuera llamado a la ‘bicolor’.

De hecho, las cualidades futbolísticas del menudo jugador captaron desde un primer momento al ‘charrúa’. “Me llamó la atención desde los primeros entrenamientos que lo vi. Tiene unas características interesantes y estoy muy contento por él”, comentó.

Falta de gol

Entre las características que han convertido a Piero como titular en la ‘U’ ha sido su derroche físico y despliegue, además de su sacrificio para la marca. Sin embargo, el gol es una tarea pendiente para que sea más completo y considerando que no ha anotado en lo que va de la campaña En ese sentido, Novick confesó que vivió una situación parecida y le dejó un consejo. “Muchas veces he hablado con él. Le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera. Es algo que tiene que ponerse en la mente, el hecho de llegar más al área”, contó.

“Piero Quispe entrena mucho para mejorar la pegada y tiene que posicionarse mejor para llegar más al área. Con la experiencia que vaya agarrando se va a dar cuenta dónde influye más para que haga más goles”, añadió.

Coincidencia en once titular

Para finalizar, uno de los temas que Hernán también tocó fue sobre el hecho de compartir el centro del campo con el peruano. Para Carlos Compagnucci, DT de Universitario, es uno o es otro, pero el exfutbolista de Peñarol considera los dos pueden jugar juntos. “He jugado varios partidos junto a Quispe. Me siento muy cómodo jugando con él, tener a alguien que juegue como él te va a facilitar las cosas”, concluyó.

Desde que Piero debutó en Primera División el 2021 de la mano de Ángel Comizzo, su evolución ha sido cada vez más resonante. De hecho, su protagonismo aumentó con Gregorio Pérez y ni qué decir de Álvaro Gutiérrez, quien en más de una ocasión lo catalogó de ‘crack’.

Piero Quispe durante un partido con Universitario el 2021. (Club Universitario de Deportes)

Jorge Araujo y Compagnucci han ido por esa línea, pero en el caso de este último, lo ha utilizado en detrimento de Novick, quien era la figura del equipo. El uruguayo brilló el año pasado con sus 9 goles y 4 asistencias en 19 compromisos, motivo por el cual fue renovado hasta el 2023.

Por el momento, los triunfos de Universitario han inclinado la balanza para que Hernán sea más considerado, aunque queda en el técnico argentino decidir cuándo emplearlo. Lo cierto, es que Quispe ha cautivado a Juan Reynoso en la ‘bicolor’ y se espera que pueda explotar en los próximos meses.

