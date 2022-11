Magaly Medina quiere a Melissa Paredes como invitada: “Ella es la que no quiere venir”

Magaly Medina confiesa que le gustaría entrevistar a Melissa Paredes. Instagram

En una reciente entrevista con Infobae, Magaly Medina contó que le gustaría entrevistar a varios de sus ampayados, y en su la lista lidera Melissa Paredes. Pese a que tiene un mal concepto de la actriz, la conductora señaló que le agradaría tenerla frente a frente, pero es “ella quien no acepta la invitación”.

En el 2021, Magaly Medina paralizó a la farándula y a su público tras difundir un ampay donde se le ve a Melissa Paredes junto al bailarín Anthony Aranda. En aquel entonces, la actriz aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Desde esa ocasión, Melissa Paredes ha asegurado que su esposo y ella ya estaban separados, aunque el futbolista indica lo contrario. Por su parte, la conductora de TV no ha dudado en mandarle misiles, por no aceptar el ampay.

“¿A que ampayado me gustaría entrevistar? A Melissa Paredes, a John Kelvin, yo quiero entrevistarlos a todos, son ellos los que no quieren venir”, indicó la conductora, quien este 1 de noviembre cumplió 25 años en la televisión.

Consultada por si su producción le había extendido la invitación a la exconductora de ‘América Hoy’, Magaly Medina indicó que sí, en más de una oportunidad. “Si la han invitado a Melissa Paredes, siempre. Entonces, son ellos los que no quieren venir”, resaltó bastante tranquila.

En otro momento, la presentadora de TV señaló que, es cierto que uno debe tratar bien al invitado cuando está en su programa, pero jamás dejaría de decir lo que realmente piensa.

“Hay una cosa que ella tiene que entender, lo que vimos (el ampay) es lo que manda a nuestros ojos, ella sigue negando que haya sido infiel y no lo reconoce. Yo digo, qué más tienes que ver para reconocer que sí le pusiste los cachos a tu marido”, resaltó.

Melissa Paredes está a punto de cumplir un año de relación con Anthony Aranda.

Respecto a las críticas por, supuestamente, haber sido blanda con Rodrigo Cuba cuando fue captado en coqueteos con otra mujer, Magaly Medina aclaró que ella dijo lo que tenía que decir en aquel momento.

“Pero no fue mi ampay, ah. Es una imagen que recibimos todos los programas de espectáculos. Es una imagen un poco borrosa, pero he dicho lo que tenía que decir al respecto. No es un ampay mío, no lo he hecho yo, nos enviaron las imágenes al WhatsApp y se ve a Rodrigo faltándole a su pareja, evidentemente. Pero, yo no tengo que decirle a él, lo que ya hizo. Para mi fue una falta de respeto total. La que tuvo que decirle la vida entera y botarlo, o hacer algo, es la novia que tiene, no yo”, resaltó.

Agradecida con sus fans de TikTok

Este último lunes 31 de octubre, Magaly Medina se presentó en su programa vestida de policía, “en solidaridad con todas las mujeres que no han sido oficializadas”. Y no solo ella, son varias las figuras del espectáculo como sus seguidores quienes han usado el mismo atuendo. Todos ellos no han dudado en colgarlo en sus cuentas de Tiktok.

Ante esta respuesta, la periodista confiesa que le sorprende cuánto rebote puede tener una actitud o frase suya en esta plataforma. Y aunque no lo hace apropósito, lo toma con mucha alegría.

“Mi esposo es el presidente de mi club de fans (carcajada), él se levanta en la mañana, prende su iPad y comienza a mirar los Tiktok, él me levanta contándome todo lo que ha visto. Me cuenta de una frase que se ha viralizado, yo realmente lo hago sin buscar eso, de verdad me asombra cuando tanta gente repite lo que hago en cámara, me hace gracia y lo agradezco”, señaló la conductora de TV a Infobae.

