Magaly Medina sobre su amistad con Rodrigo González: “Cuando algo es tóxico o dañino, hay que apartarlo”

Magaly Medina y Rodrigo González gozaban de una gran amistad hace varios años. Sin embargo, ésta se fue resquebrajando conforme pasó el tiempo. Hoy en día, es común escuchar al conductor de ‘Amor y Fuego’ criticar abiertamente a la presentadora de ATV y hasta ponerle apelativos, como ‘Magaly Mezquina’. En una entrevista con Infobae, la periodista no dudó en opinar al respeto, resaltando que “hay amistades verdaderas y otras que no”.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que no le daña ni mucho menos le quita el sueño escuchar las críticas de Rodrigo González, pues él es libre de criticarla como muchos personajes de la TV lo hace.

“No (me duele), ni me interesa su crítica, tanto así que ni la escucho. A veces mi productor me dice, fulano dijo tal cosa, yo me levanto de hombros. Todo el mundo es libre de criticarme haya sido o no mi amigo. Quiere decir que, finalmente, nunca fue tu amigo. Hay amistades verdaderas y otras que no, que con el paso del tiempo se transforman, puede ser”, indicó Magaly Medina, quien señaló que en el camino uno suele dejar parejas, amigos e incluso familias.

“Hay gente que no crecen como tú y vas encontrando rumbos, y no puedes cargar con ciertas personas como mochilas, debes aprender a soltar. Y yo he aprendido a soltar desde hace mucho tiempo, cuando algo es tóxico o dañino, hay que apartarlo. Hay amistades que se convierten en amistades tóxicas o dañinas, que quieren dirigir tu vida, que quieren que hagas lo que ellos quieren, y yo soy una rebelde, nadie me ha dicho por dónde tengo que ir, yo prefiero cometer errores en el camino, caerme y volverme a levantar, pero prefiero dirigir mi vida yo, y no que la dirijan otros. Justamente el éxito de mi programa es porque nunca le hice caso a otras personas que quería decirme cómo dirigir el programa, yo lo hago a mi manera”, acotó.

Magaly Medina vs Gisela Valcárcel

Magaly Medina se refirió también a Gisela Valcárcel, una de sus fuertes enemigas televisivas. Como se sabe, las conductoras protagonizaron un fuerte enfrentamiento televisivo, donde la periodista terminó sacando videos de archivo para recordarle su pasado.

“Nuestras peleas siempre han sido bastante virulentas, yo creo que ella lanza sus dardos y a mi me gusta responderle igual. No me gusta que mienta, y ella es muy mentirosa cuando habla, cree que nosotros no tenemos memoria, y sí la tenemos. Ella ha sido muy ofensiva conmigo, con mi programa y con mi gente muchísimo tiempo, pero claro, ella va a la televisión y se persigna, habla suavecito y siempre intenta pasar como la buenita del cuento, pero no lo es. Yo no le tengo envidia ni odio, yo no compito con ella, no está en mi horario. Básicamente, nuestro desencuentro viene de que yo le critico su actitud farsante, esa doble cara que tiene, la hipocresía y la falsedad, porque no tolero personas falsas, es esa la raíz de nuestras divergencias”, resaltó.

Finalmente, aclaró que ella no critica a las mujeres en general, sino a personajes con nombre y apellido, “que realmente no responden a ciertos códigos y valores”.

“¿Qué atacó a las mujeres? Eso es mentira, eso dicen las criticadas, eso dicen las Melissa Paredes, las personas ampayadas por mi, que son criticables y mediáticas, yo no critico a las mujeres, no estoy criticando de manera general a las mujeres, yo soy una gran defensora de ellas, soy una persona que me encanta empoderarlas, creo ser un referente para muchas de ellas y yo no denigro a las mujeres, yo criticó con nombre propio, a Melissa Paredes, a las huachafas, a las atorrantes, a las snack, a las infieles, a esas las critico”, sentenció.

