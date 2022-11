Melissa Paredes habla de su amistad con Ale Venturo y revela por qué siente afinidad con ella

Melissa Paredes habla de su amistad con Ale Venturo. GVProducciones/ Instagram

Atrás quedaron las peleas y enfrentamientos con Rodrigo Cuba, tanto es así que hoy en día guarda una gran relación hasta con Ale Venturo, pareja del futbolista. Melissa Paredes y la empresaria comparten momentos en familia y hasta se siguen en sus redes sociales.

Una de las grandes celebraciones donde se les vio juntas, fue en el cumpleaños de la hija de Rodrigo Cuba. Sin duda, una fecha especial que unió a la familia entera. Melissa Paredes se refirió al respecto, y no dudó en contar por qué siente afinidad con Ale Venturo.

Te puede interesar: Magaly Medina quiere entrevistar a Melissa Paredes: “Ella es la que no quiere ir a mi programa”

“Todo bien con Ale. De hecho, somos mujeres y mamás, como mamás nos seguimos, a mí me encanta su hijita, me parece hermosa, entonces. Más allá de que Ale sea la pareja de Rodrigo, yo la veo como una mamá, y por ahí va nuestra afinidad”, indicó Melissa Paredes, quien también se refirió al cumpleaños de su hija, donde demostró que tiene una buena relación con Rodrigo Cuba.

“Sí, la pasamos muy bien, nosotros vamos a ser papás toda la vida y, como ya lo he dicho, ambos hemos decidido continuar bien como papás, sin tener miedo de las cosas que diga la gente. Creo que esto es lo que nos jugó en contra a ambos y nos hemos dado cuenta de que los papás somos nosotros y los que queremos lo mejor para nuestra niña somos nosotros”, señaló.

Ale Venturo y Melissa Paredes. (Instagram)

Respecto a su participación en ‘El Gran Show’, Melissa Paredes contó que en la sexta gala interpretará a Betty, de “Betty la fea”, personaje con la cual se siente identificada.

“Voy a interpretar a Betty, la fea, en un musical muy bonito, y me identifico con ella porque, de hecho, a las mujeres nos critican por absolutamente todo. La canción de esta novela, “Yo soy así”, se usó en Argentina para una campaña que buscaba que se entienda que las mujeres somos como somos y punto. En este musical, voy con todo, además de tener mucho acting, tiene un mensaje muy importante”, señaló la actriz.

Te puede interesar: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: Parejas y abuelos celebraron cumpleaños de su hija junto a toda su familia

Critica a sus compañeros de ‘El Gran Show’

Sobre sus compañeros, la exconductora de ‘América Hoy’ se permitió dar su punto de vista, cayendo su mayor crítica a Leysi Suárez.

“A veces, siento que no está en la competencia, la veo como que está fantasmeando, como que pasa desapercibida... Ya estamos acercándonos a la final y ella está bien relajada y campante. Quizá siente que el jurado no la toma en cuenta, si es así, que se exija sola porque está pasando desapercibida en la competencia”, indicó Melissa Paredes, quien tampoco dudó el lanzar sus dardos contra Giuliana Rengifo y el Dr Capillo, quienes se encuentran en sentencia.

“Sorry, Cappillo, pero ya estás robando aire. Él ya se tiene que ir porque, en la gala anterior, no le metió ni un sol de baile. Y Giuliana me gusta, aunque la siento suavecita, me hace acordar a mi personaje de “Estrellita”, que se ponga las pilas, que saque esa fiera que tiene adentro, si no, chau”, dijo la modelo.

Este sábado 5 de octubre, ‘El Gran Show’ presentará un versus de infarto entre Facundo González y Gabriela Herrera. Junto a sus compañeros, hombres y mujeres harán pole dance y demostrarán qué género es el más sexy.

Melissa Paredes baila en 'El gran Show'.

SEGUIR LEYENDO