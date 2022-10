Natalia Salas se sometió a una segunda operación para comenzar con su tratamiento contra el cáncer

Natalia Salas fue operada por segunda vez para empezar con su tratamiento contra el cáncer. (Instagram)

Este martes 04 de octubre, Natalia Salas fue operada por segunda vez. La actriz utilizó sus redes sociales para contarle a sus más de un millón de seguidores que esta mañana acudió a la clínica en donde se sometió a una nueva cirugía para comenzar con su tratamiento contra el cáncer de mama.

Como se recuerda, la también cantante ya había revelado que tendrá que pasar por quimioterapias y radioterapias así como tomar múltiples pastillas para eliminar las células cancerígenas de su cuerpo. Sin embargo, sorprendió a más de uno al revelar que puso un catéter en su seno.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Natalia Salas comenzó contando que la intervención sería a las 12 de la tarde y que lo que más la perjudicaba era estar en ayunas. Asimismo, se mostró optimista asegurando que no tenía nervios, pues no le iban a poner anestesia general.

“Es ambulatorio, no me van a dormir como para la mastectomía, es ambulatorio, me voy a regresar hoy día (04 de octubre) a mi casa, pero tengo que estar a las 12, la operación es a las 2, dicen que dura hasta las 4 y bueno, hasta que se me vaya la anestesia saldré de ahí a las 6... sin comer”, dijo la exconductora de ‘América Hoy’.

Natalia Salas se colocó el catéter que la ayudará a llevar un mejor tratamiento. (Instagram)

En otro momento, explicó que esta cirugía facilitará las quimioterapias, ya que evitará que la estén inyectando con agujas todo el tiempo. “Para los que no saben qué es el catéter, es una manguerita que te ponen por acá (el seño) para que por ahí vaya la quimio y que sea más directo y más fácil, que no te tengan que estar pinchando cada vez que te toque la quimio”.

A pesar de que en un comienzo indicó que estaba tranquila, horas antes de su operación admitió que sí estaba nerviosa. “No, mentira. Sí tengo nervios. Es una operación. Pero fijo me duele mil veces menos que la mastectomía. Así que con todo menos miedo”.

Finalmente, la recordada ‘Andrea’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ informó que todo fue un éxito y se mostró al lado de su fiel compañero y padre de su hijo. Incluso, se animó a enseñar un poco de lo que le hicieron y en en el ‘selfie’ publicado en su Instagram se puede notar un pedazo del catéter puesto en su pecho.

Natalia Salas. (ATV)

Natalia Salas es ovacionada en el preestreno de su obra

El pasado martes 27 de septiembre, Natalia Salas actuó en el preestreno de la obra ‘Las Chicas 4to C’, en el que se preparó por mucho tiempo para estar en el proyecto de ‘Los Productores’. El público supo reconocer todo su esfuerzo, entrega y la aplaudieron de pie luego que terminará de actuar junto a sus compañeras Gina Yangali, Stephanie Orue, Anahi de Cárdenas y Luciana Arispe.

Por su lado, los actores que estuvieron presentes fueron Andrea Luna, José Dammert, Millet Figueroa, Korina Rivadeneira y Adolfo Aguilar, entre otros. Todos ellos compartieron videos en sus redes sociales de la parte final de la obra, donde las actrices recibieron los aplausos del público.

El momento más emotivo fue cuando el público aplaudió de pie a la actriz. Ella se conmovió mucho por el gesto de la gente y atinó a saludar con las manos, agradecer y formar un corazón con los dedos.

Natalia Salas es ovacionada en preestreno de la obra 'Las Chicas del 4to C'. CInstagram)

