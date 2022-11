Natalia Salas se corta por completo el cabello tras iniciar su tratamiento de quimioterapia. | Instagram.

Natalia Salas viene atravesando un difícil momento desde que fue diagnosticada con cáncer de mama. Por este motivo, la actriz empezó a realizarse un tratamiento de quimioterapias, el cual ya he empezado a tener efectos secundarios, por lo que el cabello se le ha empezado a caer.

De acuerdo a lo que publicó en su cuenta de Instagram, ella tomó la decisión de cortarse por completo al ver que un mechón de su cabello se le cayó. Asimismo, su esposo Sergio Coloma fue el encargado de de raparle toda la cabeza ante la risa nerviosa de la exconductora de televisión.

En las imágenes se puede observar a la pareja de Natalia Salas con lo que es una maquina para cortar el cabello. Además, su pequeño que también se encontraba presente, observó a lo lejos como su mamá se quedaba sin cabello.

Ella confesó en sus redes sociales que fue bastante duro ver como se le caía el cabello. “Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió… Me habían dicho que dolía. Y es verdad. Preferí adelantarme… y raparme”, comentó.

La exconductora de ‘América Hoy’ no dudó en agradecerle a su esposo por ser la persona que ha estado a su lado en este difícil momento, además que también decidió raparse con completo en forma de solidaridad con su pareja, algo que impresionó mucho a los fans de la actriz.

“Bueno… me rapó mi Sergio Coloma. Mi compañero hermoso… ¡cómo te amo Carajo! Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido”, añadió.

Finalmente, Natalia Salas destacó que aunque ver su pelo caer ha sido bastante difícil, finalmente el pelo vuelve a crecer en algún momento, así como el amor que siente por el padre de su hijo en estos momentos. “El pelo crece… y siento que nuestro amor lo hace también”, sentenció.

Natalia Salas grabó su primera canción. (Instagram)

La pasó mal en su primera quimioterapia

Tras retirarse la mama izquierda por el cáncer que tiene, Natalia Salas empezó su terapia de quimioterapia para ver si quedaba libre de este mal, el cual afecta a millones de mujeres al rededor del mundo.

Ella contó en sus redes sociales la experiencia que tuvo, donde precisó que si bien se encontraba mentalmente preparada, físicamente esto le chocó más de lo que esperaba.

“Hoy cumplo una semana de mi primera quimio. Ha sido un sube y baja de emociones y sensaciones. Creí que la pasaría peor, pero debo reconocer que la pase mal. Tener la certeza que es el inicio de un largo camino me hizo flaquear”, comentó.

SEGUIR LEYENDO