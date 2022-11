Flavia Laos elogia a Austin Palao y explica por qué esta relación es diferente: “No me va a fallar”

Flavia Laos le reveló a Infobae que la relación que tiene con Austin Palao nunca la ha tenido con nadie. Edición: Carlo Fernández.

Flavia Laos está nominada a los People’s Choice Awards 2022, y es que la peruana ha logrado consolidar una gran comunidad en las redes sociales y se ha convertido en una de las influencers más importantes del país. Actualmente, la actriz tiene una relación amorosa sólida con Austin Palao, quien también viene trabajando en el mundo musical.

La pareja ha demostrado, en más de una oportunidad, todo el apoyo que se brinda en cada una de las etapas que les ha tocado vivir. Incluso, han trabajado juntos en diversas campañas con marcas internacionales que les ha permitido salir del país y pasar más tiempo unidos. Hasta el momento se han convertido en una de las relaciones más formales de la farándula y así lo confirma la artista.

Flavia Laos conversó con Infobae y reveló algunos detalles de su relación con Austin Palao. La cantante se refirió a su romance con el exchico reality y confesó que espera tener un largo futuro junto a él.

“(¿Cómo te ves en un futuro con Austin?) Bien, si no fuera así, no estaría con él. A estas alturas, con todo lo que he vivido, no estaría con él. Es una persona que me da mucha paz y tranquilidad. Me incentiva a seguir adelante en mi carrera.”, señaló en ese sentido.

Flavia Laos llena de elogios a Austin Palao. (Instagram)

Además, aseguró que los viajes y las experiencias que han vivido juntos durante todos estos meses han sido claves para afianzar su relación. Remarcó que la comunicación y la confianza son fundamentales para mantenerse estables.

“Creo que sí (nos hemos consolidado), pero más que los viajes, es la comunicación y el respeto que tenemos. Yo sé que Austin no va a hacer nada malo y él sabe que yo tampoco, entonces estamos muy tranquilos por esa parte”, señaló bastante segura.

Confesó también que este romance es completamente diferente a los que ha tenido antes. Incluso, se muestra muy segura de que Palao no cometería una infidelidad. “Es una relación que nunca la he tenido, es algo que me da mucha tranquilidad. Es diferente por la comunicación, la tranquilidad y saber que esta persona es leal y que no te va a fallar”, confesó.

Por otro lado, Flavia Laos se siente muy orgullosa del trabajo que realiza Austin Palao, quien recientemente ha incursionado en la actuación. La joven revela que ella lo incentiva a que siga mejorando. “Para mí no hay celos en eso, yo le digo báilale a la bailarina y lo aplaudo. Un artista tiene que interpretar lo que canta. Austin es demasiado respetuoso y estoy muy tranquila”, señaló.

Además, comprende que realizar escenas románticas en la ficción es bastante complicado debido a la gran cantidad de gente que está detrás de cámaras. ”Austin es un buen actor y yo sé como es el tema de la actuación no es fácil, créanme que estar en una cama con cien personas que te graban, la gente de iluminación y otros, es complicadísimo. Mis respetos para él”, expresó la artista.

Flavia Laos habla de su nominación a los People’s Choice Awards 2022

El último 27 de octubre, Flavia Laos anunció mediante sus redes sociales que había sido nominada a los People’s Choice Awards 2022, en la categoría Influencer del año. La noticia la sorprendió y la llenó de felicidad e ilusión, pues además es la primera peruana y única peruana presente en estos premios.

Ante ello, confesó a Infobae sentirse muy contenta por lo que viene logrando y espera el apoyo de los seguidores. “Para mí ha sido algo súper grande, nunca se me había cruzado por la cabeza. Cuando me llamaron y me dijeron lloré de felicidad, estaba emocionada. Nunca han nominado a un peruano, esta es la primera vez y quiero que el Perú se una, así como se unen para el fútbol o para otros casos, quiero que este premio sea para el Perú”, sentenció bastante emocionada.

Flavia Laos. Instagram

