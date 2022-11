Arándanos, uva y café: los productos con mayores ventas para la agroexportación peruana

Arándanos, café y uvas.

En los primeros ocho meses del año, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 6,113 millones, lo que representó un aumento de 23.5% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del 2021, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Asimismo, señaló que las exportaciones agrarias tradicionales de enero a agosto de este año alcanzaron los US$ 712 millones FOB, cifra que significó un aumento significativo de 175.4% respecto a lo registrado en 2021.

Este resultado en los envíos tradicionales fue impulsado por café sin tostar sin descafeinar (US$ 678 millones) y melaza de caña (US$ 5.2 millones), cuyas ventas aumentaron en 213.1% y 22.6% respectivamente. “Estos dos productos explicaron el 96% de las agroexportaciones tradicionales”, subrayó el Midagri.

Por otro parte, las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 5,401 millones, cifra 15.1% mayor a lo observado en el 2021.

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: paltas con US$ 863 millones (16.0% de participación), uvas frescas con US$ 589 millones (10.9%), arándanos rojos frescos con US$ 395 millones (7.3%).

También, los mangos frescos con US$ 207 millones (3.8%), espárragos frescos o refrigerados con US$ 196 millones (3.6%) y los demás cítricos con US$ 179 millones (3.3%).

Asimismo, los alimentos de animales registraron ventas por US$ 160 millones (3.0%), mango congelado con US$ 131 millones (2.4%), las demás frutas frescas con US$ 90 millones (1.7%), demás cacao en grano US$ 87 millones (1.6%), aceite de palma en bruto US$ 84 millones (1.5%) y bananas incluidos los plátanos con US$ 83 millones (1.5%). Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 57% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos que contribuyeron de manera positiva al crecimiento de enero a agosto de este año fueron: arándanos rojos frescos (63.5%), uvas frescas (27.6%), aceite de palma en bruto (196.0%), alimentos de animales (33.2%), los demás cítricos (20.3%), mucílagos de semilla de tara (124.4%), alcohol etílico (47.0%), mango congelado (21.8%), demás algas (84.8%), aceite de palma y sus fracciones (123.1%), entre los principales.

Solo en frutas y hortalizas las ventas alcanzaron los US$ 3,168 millones (59% de las agroexportaciones no tradicionales) a agosto del 2022, cifra que significó un aumento de 5.7%.

Mercados de destino

El Midagri indicó que los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, China, Chile, Alemania, Inglaterra, Colombia y México. Este grupo de países concentraron el 76.3% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Ventas crecen en agosto

Por otro lado, solo en el mes de agosto último, las exportaciones agrarias llegaron a US$ 1,026 millones en valor FOB, lo cual significó una tasa de crecimiento de 30.6% en comparación a los US$ 786 millones registrados durante el mismo mes del año anterior.

Las exportaciones agrarias tradicionales en ese periodo alcanzaron los US$ 153.9 millones, cifra que significó un aumento de 92.9% respecto a lo registrado en similar mes del 2021, debido principalmente a la mayor exportación de café sin tostar sin descafeinar (US$ 149.2 millones), melaza de caña (US$ 804 mil) registraron aumentos en 119.6% y 107.3% respectivamente. Estos productos explican el 97.4% de las agroexportaciones tradicionales.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales llegaron a los US$ 872.4 millones, cifra 23.6% mayor a lo observado en similar mes del 2021. Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional en el mes analizado fueron: arándanos rojos frescos US$ 197 millones (22.6% de participación), paltas con US$ 167 millones (19.2%) y los demás cítricos con US$ 62 millones (7.1%).

Asimismo, espárragos frescos o refrigerados con US$ 46 millones (5.3%) y alimentos de animales con US$ 28 millones (3.2%), demás cacao en grano con US$ 18 millones (2.0%), alcohol etílico con US$ 17 millones (1.9%), las demás frutas y otros frutos con US$ 16 millones (1.9%), cebollas y chalotes con US$ 14 millones (1.6%), alcachofas con US$ 11 millones (1.2%), bananas incluidos los plátanos con US$ 9 millones (1.1%). También galletas dulces con US$ 9 millones (1.1%). Estos doce productos en conjunto concentraron el 68% del total de productos no tradicionales exportados.

Balance positivo

Por su parte, en el periodo de enero a agosto la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1,493 millones FOB, cifra mayor en 62% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, cuyo incremento obedeció al mayor aumento en dólares FOB de las exportaciones agrarias (US$ 1,162 millones de aumento respecto al 2021).

