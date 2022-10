Boom agroexportador peruano conquista el mercado del Reino Unido

El Reino Unido se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes del Perú.

El Perú tiene un gran potencial exportador para satisfacer la demanda del mercado del Reino Unido. Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), el país cuenta con 31 partidas consideradas como ‘estrellas’ y otras 129 catalogadas como ‘prometedoras’, principalmente en el sector agrario.

Durante su participación en el taller ‘Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y los Países Andinos’, la jefa de consultoría y proyectos del Cien-Adex, Lizbeth Pumasunco, detalló que algunos productos con potencial son los arándanos (US$ 59 millones), uvas (US$ 50 millones) y paltas (US$ 25 millones).

También la harina de pescado (US$ 20 millones), plátanos (US$ 19 millones), T-shirts (US$ 13 millones), mangos (US$ 5.8 millones) y espárragos (US$ 5.6 millones).

Productos orgánicos

“Los consumidores jóvenes y las familias son muy responsables con su alimentación, están dispuestos a pagar por productos orgánicos. Según el informe de Mercado Orgánico, en el 2021 las ventas de los orgánicos aumentaron en 12.6%”, detalló Pumasunco.

Asimismo, mencionó que Reino Unido es un importante importador mundial de paltas (representa el 3.8% del total), y ocupa el sexto puesto; en uvas concentra el 6.3% y se ubica cuarto en el ranking mundial.

“En el 2021, los productos con la certificación Fair Trade (Comercio Justo) experimentaron un crecimiento interanual del 13.6%, alcanzando un tamaño de mercado que superó los 1,000 millones de libras”, anotó la especialista.

Acuerdo comercial

En tanto, el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Julio Pérez Alván, resaltó la importancia de los acuerdos comerciales, en particular el vigente con Reino Unido, y dijo que es necesario aprovechar y difundir las oportunidades que hay para ambas naciones a fin de que los empresarios peruanos ingresen en ese mercado.

Además, resaltó que desde la entrada en vigor del acuerdo bilateral (31 de diciembre del 2020) se incrementaron considerablemente nuestras exportaciones. Siendo en 2021 el Perú el proveedor mundial 87 de Reino Unido, con una participación del 0.04% del total importado por esa nación.

Los despachos sumaron US$ 1,345 millones en el 2021, reflejando un crecimiento de 205.6% respecto al 2020 (US$ 457.6 millones). “Los combustibles, minerales, fruta y hortalizas son los tres principales productos exportados con US$ 881 millones, US$ 85.6 millones y US$ 11.8 millones, respectivamente”, puntualizó.

El Reino Unido no solo se ha convertido en el principal inversionista en el Perú, sino también en un destacado socio comercial que importa desde el país, principalmente, gas natural, minerales, productos agrícolas, textiles, entre otros. Fuente: Freepik

Por su parte, el embajador del Reino Unido en el Perú, Gavin Cook, destacó que nuestro país es el primer proveedor latinoamericano de frutas a Gran Bretaña. Agregó también que Reino Unido es el principal inversionista en desarrollo de infraestructura, transición energética y financiero del Perú.

“Hoy, las familias británicas pueden disfrutar de uvas, plátanos, paltas peruanas y prendas hechas de alpaca”, afirmó el embajador luego de recordar que desde el 9 de noviembre los peruanos podrán visitar su país sin necesidad de tramitar una visa.

Socio comercial

El Reino Unido se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes del Perú. En Europa, ocupa el sexto lugar en esta categoría y es un mercado destino principalmente para las exportaciones no tradicionales peruanas.

Según el reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el comercio bilateral entre Perú y Reino Unido está basado en la exportación de un conjunto de bienes que explican el 85% del comercio, principalmente, gas natural (56%), bienes agrícolas (30%), otros, y la importación de whisky (10% de la importación), autos (7%), y otros.

En el 2021, el comercio entre Perú y Reino Unido fue récord (US$ 1 553). El valor aumentó 151% respecto al 2020 debido, mayormente, al crecimiento de la exportación (+207%), principalmente gas natural (US$ 742 millones) dada la escasez suscitada. La importación, por su parte, creció 24% destacando las mayores compras de licores (+47%).

