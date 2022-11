Wilson Barrantes denunció que exasesor Bruno Pacheco le pidió S/200 mil para liderar la DINI

Barrantes conversó con el presidente Pedro Castillo Terrones, según sus declaraciones, para advertirle que Camacho y Pacheco se apersonaron a hablar “en su nombre”. (FOTO: captura Canal N)

El general del Ejército en retiro Wilson Barrantes realizó una grave acusación en contra del ya investigado por el Ministerio Público Bruno Pacheco. El exasesor de Palacio de Gobierno y hombre de confianza del presidente Pedro Castillo es investigado por la Fiscalía por presuntamente integrar una organización criminal liderada por el mandatario.

Según manifestó Barrantes, el actual Jefe de Estado se comunicó con él a través de una llamada telefónica para ofrecerle asumir la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

“No he tenido necesidad de buscar intermediarios porque con él (Pedro Castillo) he venido sugiriendo y planteando cómo se debe manejar el tema de la seguridad y defensa”, comentó en diálogo con Canal N

En este escenario, denunció que posterior a dicha llamada, Pacheco Castillo le pidió colocar a una persona en la entidad y una suma de 200 mil soles para concretar su designación.

“Me dijo (el presidente) ‘quiero contar con usted para este puesto’ (¿A quien seleccionó el presidente de la república para que se contacte con usted?) al señor Beder Camacho (exsecretario del despacho presidencial) para que yo le entregue mi curriculum, nada más (…) “(Luego) viene Bruno Pacheco con Beder Camacho y me dicen ‘general, ya, usted va a ir pero necesito que usted me de S/200 mil mensuales”, señaló.

El exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días, informó el martes la fiscalía.

Solicitud de dinero

El subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, llamó al general en retiro, según el testimonio de este último, y ambos se reunieron en un lugar cerca al Estadio Nacional, donde este entregó su hoja de vida según lo acordado con el actual mandatario mediante una conversación telefónica.

“Posteriormente, vino Bruno Pacheco a mi casa (en una segunda reunión en el distrito del Rímac), para decirme que querían que yo vaya pero que coloque a una persona como segunda (…) Este señor me plantea que yo entregue S/200 mil mensuales para llegar a ese cargo. Cuando me dijeron eso, yo respondí (sorprendido)”, declaró al mismo medio televisivo.

Frente a esta situación, Barrantes conversó con el presidente Pedro Castillo Terrones, según sus declaraciones, para advertirle que Camacho y Pacheco se apersonaron a hablar “en su nombre”.

“Él me respondió ‘yo no los he autorizado’”, indicó. Respecto a esta denuncia, Camacho negó cualquier tipo de cobro ilícito y aseguró que le enviará una carta notarial a Barrantes. “Lo haré para que se retracte de lo que está diciendo, jamás se le ha solicitado un sol a este señor ni a nadie”, afirmó el investigado por el Ministerio Público.

Mientras tanto, el abogado de Bruno Pacheco, exhombre de confianza del Jefe de Estado, negó las imputaciones en nombre de su representado.

Finalmente, Barrantes reveló que mantuvo algunas comunicaciones con el Jefe de Estado Pedro Castillo Terrones y enfatizó que su último diálogo con él, a través de una llamada telefónica, se realizó en marzo de este año.

Cabe precisar que tanto Bruno Pacheco como Beder Camacho, exfuncionarios que integraron el círculo más cercano del mandatario, afrontan una grave investigación por parte de la Fiscalía; entidad que los acusa de integrar una presunta organización criminal liderada por el presidente.

