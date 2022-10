Beder Camacho negó conocer a involucrados en “Gabinete en la sombra”

Se pronunció sobre acusaciones en su contra. | Imagen: Redes Sociales

Se mantuvo firme en su posición. A través de una entrevista con RPP Noticias, Beder Camacho rechazó todo vínculo con Marrufo, Cabrera ni Sánchez Sánchez, incluso señaló que no los conoce y que nunca se reunión con ellos.

“No me siento parte del gabinete en las sombras. Yo no conozco a los señores Marrufo, Cabrera ni Sánchez Sánchez (...) Yo no me siento parte de nada, estoy libre y apto para brindar todas las facilidades y decir la verdad”, aseguró hace algunas horas.

De esta manera, el exfuncionario de Palacio de Gobierno rechazó estar involucrado con el “Gabinete en la sombra” y aprovechó el espacio público para pronunciarse sobre la amenaza de muerte que recibió vía telefónica.

“Me siento traicionado, pues mostré lealtad, pero considero que fui utilizado”, señaló ante miles de oyentes en las últimas horas de este martes 25 de octubre, mientras señalaba que su conciencia estaba tranquila porque no ha cometido ningún acto de corrupción mientras ejercía funciones para el Estado.

Pedro Castillo y Beder Camacho

Por otro lado, indicó en RPP Noticias, que continúa facilitando toda la información necesaria al Ministerio Público, tal y como lo viene realizando desde el inicio de las investigaciones de los casos de corrupción a los que fue llamado a declarar.

Como se recuerda, al extrabajador de Palacio de Gobierno, la primera imputación que se le hizo hace algunas semanas, es como presunto miembro de ‘Gabinete en la sombra’.

“Yo confío en la objetividad del Ministerio Público, del Poder Judicial. Desde el momento que me citaron nunca me coaccionaron, nunca me ofrecieron más”, indicó haciendo referencia a las recientes declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo.

Es preciso señalar que hace algunos días, el mandatario peruano señaló que la fiscalía estaría “pagando” a los colaboradores eficaces en el marco de la investigación en su contra por presunto líder de una organización criminal, lo cual fue rechazado rotundamente por Beder Camacho durante su participación en RPP Noticias.

Relación con involucrados

“Si hablan de traiciones, quiero decir que yo me siento traicionado porque siempre he demostrado mi lealtad y mi transparencia en el trabajo y cuando se ve temas de corrupción uno se siente utilizado. En Palacio habían personas con nombramiento público y contrato que cumplían su función”, destacó.

Del mismo modo, agregó que es muy diferente todo lo expuesto anteriormente, si lo comparamos con un gabinete en la sombras al aseguró que “no pertenece, pero que cumple una función”.

En otro momento, al ser consultado sobre su relación con Bruno Pacheco, Beder Camacho confirmó que habló con él la fecha de las diligencias fiscales cuando se encontraron los 20 mil dólares en un baño de Palacio de Gobierno.

Beder Camacho denunció ser víctima de amenazas: “Va a llegar el momento en el que voy a contar la verdad”

“Yo le consulté el mismo día al señor Bruno Pacheco luego, de que se retira la fiscalía [allanamiento de 20 mil dólares]. Le dice al fiscal ‘tengo los 20 mil dólares, que es de lo que me han dado para pagar mi defensa legal’, esa fue la versión de Pacheco”, precisó en RPP durante una entrevista este martes 25 de octubre.

Pero eso no es todo, el exfuncionario de Palacio de Gobierno, aseguró que llevó al hombre de confianza del mandatario peruano hasta Huaral, ya que el exsecretario quería hablar de temas legales con algunos “personajes”.

Durante la entrevista, Camacho confirmó que no conoce Chota y que el Castillo Terrones se comunicaba personalmente con él a través de WhatsApp. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el caso de la filtración al periodista Américo Zambrano, sentenció que la orden vino de Eder Vitón.

“No me he aprovechado de un sol de mi Estado, mi indignación es cuando sale esto de corrupción, me siento utilizado”, concluyó su participación sobre algunos polémicos temas de coyuntura que fueron abordados durante su entrevista con RPP.

SIGUE LEYENDO