María del Carmen Alva considera que Pedro Castillo debe estar en el Perú durante visita de la OEA

María del Carmen Alva cuestionó la visita de la misión de la OEA.

El presidente Pedro Castillo desea viajar a Tailandia para participar de la cumbre Apec que se celebrará en dicho país asiático. Sin embargo, desde el Congreso ha vuelto a aparecer la negativa de otorgarle el permiso al jefe de Estado para salir del país. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, su presidenta María del Carmen Alva ha señalado que es necesaria la presencia del mandatario durante la visita de la OEA.

“Me extraña el permiso de viaje para esta semana porque, evidentemente, el presidente debe estar acá cuando venga la comisión de la OEA. Si viene la misión de la OEA en esta semana, él no puede viajar, eso está clarísimo”, declaró en conferencia de prensa. Es así que calificó de inoportuno el pedido presentado ante la representación nacional para participar de la cumbre internacional.

Pedro Castillo ha pedido permiso para participar de la Apec en Tailandia.

Alva aprovechó su intervención para señalar que la visita de la misión de la OEA tiene como objetivo “distraer, tratar de obstruir todos los procesos y denuncias” que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario. Esta ya se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se espera que sea atendida en la mayor brevedad posible.

“Esta misión lo único que va a hacer es recabar información, no va a ser mediador como algunos dicen, no van a decir la interpretación de algún artículo, o lo que tenemos que hacer, y por ello, simplemente es una recomendación, no es vinculante el informe que presente”, resaltó la exvicepresidenta del Congreso para luego señalar que el jefe de Estado “trata de victimizarse y decir que acá hay una coyuntura de golpismo”.

Solicitud enviada

El presidente de la República, Pedro Castillo, solicitó al Congreso de la República que le pueda conceder un permiso para ausentarse del territorio nacional del 14 al 21 de noviembre debido a que viajará a Tailandia con el fin de participar del Foro de Cooperación Económica Asia— Pacifico (APEC).

Pedro Castillo enfrentará su tercera moción de vacancia.

“Solicitar por intermedio de su digna presidencia, que el Congreso de la República autorice al señor presidente de la República a salir temporalmente del territorio nacional del 14 al 21 de noviembre de 2022, para participar en la 29° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia— Pacífico (APEC) y sus eventos conexos, que se llevarán a cabo en la ciudad de Bangkok, Reino de Tailandia”, se indica en el documento

El jefe de Estado detalló que el 18 y 19 de noviembre será uno de los líderes de las 21 economías miembros del foro que hablará temas de relevancia global como la recesión económica, las disrupciones en las cadenas de suministro, la seguridad alimentaria y energética, así como otros. Además, añade que se gestiona diversos encuentros bilaterales con jefes de Estado y de gobierno que son parte de APEC.

“Todo ello coadyuvará, además, en el proceso de preparación de la presidencia del Perú APEC 2024. Cabe precisar que el periodo por el cual se solicita la salida temporal del territorio nacional (14 al 21 de noviembre de 2022) incluye los tiempos de desplazamiento vía aérea, ida y vuelta, entre Lima y Bangkok”, se destaca.

Cabe resaltar que en meses anteriores el presidente ha sido impedido de realizar dos viajes al extranjero. En un inicio el Congreso no le otorgó el permiso para visitar Colombia con motivo de la toma de mando del presidente Gustavo Petro. En su lugar fue Dina Boluarte y tras la negativa a una visita al Vaticano para ver al papa Francisco, fue el canciller César landa quien llegó en su representación.

