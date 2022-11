Congresista Edward Málaga Trillo informará a la OEA que es promotor de la vacancia presidencial

Congresista Edward Málaga anuncia que buscará los votos para vacar a Pedro Castillo

El congresista no agrupado Edward Málaga envió un documento dirigido a la Organización de Estados Americanos (OEA) para informarle que es promotor de una nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

Según se lee en el oficio, es de importancia que el organismo tenga conocimiento sobre este proceso al cual él llama “democrático”. Asimismo, enfatiza que existen causas probatorias que respaldan su decisión.

“En mi rol de fiscalización y control político, estoy promoviendo una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el actual presidente de la República, Pedro Castillo. Dicha moción, que adjunto al presente documento, contiene hechos innegables que acreditan las graves inconductas, indignidad y por tanto, la insostenibilidad del mandatario”, menciona el documento redactado por el legislador.

En esa misma línea, el parlamentario negó que este suceso sea parte de un intento de golpe de Estado y recalcó que la vacancia presidencial está dentro de la constitución peruana, garantizándole el derecho a la defensa.

“El creciente número de congresistas que suscribimos la moción coincidimos en que la remoción del cargo del presidente es solo el primer paso para una salida a la actual crisis política”, señaló.

Cabe mencionar que, la moción de vacancia que es impulsada por Edward Málaga aún no llega a las 87 firmas necesarios para conseguir la destitución del mandatario, pues solo 62 legisladores la han firmado.

Hasta el momento, las bancadas que han manifestado su apoyo son: Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Acción Popular. Cabe precisar que, solo algunos legisladores de los grupos parlamentarios han firmado, dado que alguno no se ha mostrado ni a favor ni en contra.

La otra opción

En otro momento, el congresista no agrupado señaló que la moción de vacancia es un intento por darle solución a la crisis política que se vive en el Perú. En caso no se logre, lo segundo sería una convocatoria de adelanto de elecciones que, según el congresista, no impulsa con tanta intensidad “porque los medios le dan más bola a la vacancia”. “Dependiendo del tipo de noticia que yo proponga, los medios van a considerar qué les parece más interesante o no”, indicó para este medio.

Durante el gobierno de Pedro Castillo se han presenciado constantes interpelaciones y dos intentos de vacancia presidencial. Foto: Andina

¿Qué es una moción de vacancia?

Según el artículo del Jurado Nacional de Elecciones está dirigida a los cargos provenientes de elección popular, como lo son para alcaldes, regidores, Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales. Significa el cese de la relación representativa, es decir, aquella que existe entre la población y su representante.

En conclusión, es el pedido que hace un grupo de autoridades para debatir sobre la permanencia en el cargo o el fin de esta, según los motivos presentados.

