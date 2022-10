‘Al Fondo Hay Sitio’: así fue el regreso de Andrea Aguirre interpretado por Natalia Salas. | América Televisión.

Y un día volvió. Pese a que se encuentra atravesando un momento difícil luego de ser diagnosticada con cáncer de mama, Natalia Salas volvió a interpretar a Andrea Aguirre, una de las exparejas de Joel Gonzalez, quien en la serie ha señalado expresamente que ya desea asentar cabeza.

Tuvo que pasar casi una década para volver a ver a este personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’, pues fue una de las primeras parejas del popular ‘Niño cara de pez’ tras terminar su relación con Fernanda de las Casas.

La aparición de Andrea Aguirre fue bastante particular y hasta detalló a lo que se dedicaba en la actualidad. De acuerdo a la breve conversación que tuvo con el personaje interpretado por Erick Elera, se asoció al ‘Platanazo’ y se encuentra emprendiendo su propio negocio.

Asimismo, ella le deja en claro a Joel Gonzales que luego de la relación que tuvieron sufrió mucho, especialmente porque la abandonó por una tercera persona, por lo que no desea verlo ni tener una amistad con él.

Sin embargo, luego de colgarle el teléfono, ella vuelva a llamar a Joel y le dice que en realidad si quiere salir con él y que deberían de pactar un día para encontrarse; sin embargo, al no escuchar una respuesta entusiasmada de su expareja, decide nuevamente cortar comunicación con él.

Debido a la mala experiencia que tuvo mientras conversaba con Andrea Aguirre, Joel Gonzales finalmente decide no volver a insistir y se da cuenta que ninguna de su exparejas desea retomar una relación con él, por lo que Macarena Montalván le recomienda conocer a una nueva persona.

Natalia Salas se cortó el cabello horas antes de comenzar con su tratamiento para el cáncer. (Instagram)

Natalia Salas quería regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’

En más de una ocasión Natalia Salas indicó que quería regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’, ella declaró para El Popular que sería muy difícil decirle que no a la serie debido al éxito que ha tenido en los últimos años.

“Así es, ojalá me convoque la producción; como repito, sería algo hermoso. Sé que algunos de los personajes históricos ya aceptaron y creo que nadie de los que estuvieron dude en decir sí ante el llamado”, dijo.

Además, indicó que vivió momento inolvidables gracias a este personaje. “En mi vida artística tengo un antes y un después desde que entré a la serie (”Al fondo hay sitio”). Llegué por tres meses y me quedé tres años. Me pasaron cosas extraordinarias”, dijo la actriz.

“Literalmente, la serie es un fenómeno, con récord de sintonía. Con ellos hice circo, giras no solo en el Perú y el exterior. Hasta ahora la gente me reconoce; es más, muchos no saben mi nombre, piensan que me llamo Andrea”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO