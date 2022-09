Natalia Salas: su pareja Sergio Coloma le dedicó emotivo mensaje tras ser diagnosticada con cáncer

Natalia Salas recibió el apoyo de su pareja Sergio Coloma, padre de su único hijo. (Instagram)

Una valiente Natalia Salas confesó, a través de un video publicado en sus redes sociales, que padece cáncer de mamá y que se someterá a una mastectomía este fin de semana. Sergio Coloma, su pareja y padre de su único hijo, le envió un enternecedor mensaje, dejándole en claro que permanecerá a su lado durante todo este difícil proceso.

“Ha sido mi cuarta cita con mastólogo. Me hice la biopsia con lágrimas de intermedio. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea, me tengo que quitar toda la mama y mi intervención va a ser este sábado 10 de setiembre”, informó la recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Asimismo, confesó que la noticia ha sido un golpe duro para ella; sin embargo, ha sabido sobreponerse para no perder la fe en su pronta recuperación. “Ahora veo con mayor positividad. Lo bueno es que lo he encontrado a tiempo, tengo seguro oncológico, de salud. Estoy a tiempo”, agregó bastante acongojada.

Una vez Natalia Salas publicó el video en su plataforma, recibió el apoyo de decenas de usuarios y de artistas del gremio actoral. Sin embargo, el mensaje más importante fue el que le envió su prometido.

“Te amo y admiro más que nunca, Natalia”, escribió Sergio Coloma en sus historias de Instagram junto al hashtag #ConTodoMenosMiedo.

El tierno mensaje de Sergio Coloma. (Instagram)

Recordemos que el fotógrafo pidió la mano a la actriz en agosto de 2021 durante un viaje a Disneyland y luego de varios años de relación amorosa. Ambos suelen protagonizar divertidos videos en TikTok, siendo los más populares aquellos que recrean difíciles pasos de baile.

Detalles de su diagnóstico

Natalia Salas explicó que, inicialmente, sus doctores le aseguraron que no había nada malo en su salud, pese haber sangrado por el pecho durante su proceso de destete. “Me dijeron que no era nada, que en tres meses haga un descarte”. Sin embargo, la actriz no se quedó de brazos cruzados y buscó una segunda opinión, realizándose una biopsia.

“Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación, pero no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, precisó.

Tras su operación, la actriz recién podrá conocer qué otro tratamiento va a tener que llevar. “Luego de la intervención quirúrgica, se va a saber cuál es el tratamiento ideal para mí. Si necesito quimioterapias, cuántas quimioterapias necesito, si necesito radioterapias, si necesito pastillas, etc.”, expresó la exconductora de televisión.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”, recomendó a sus seguidores.

Natalia Salas revela que tiene cáncer de mama. (Instagram)

