Natalia Salas a horas de someterse a una mastectomía: “Estoy nerviosa, pero sé que es lo mejor”

Natalia Salas habló con Infobae sobre importante operación a sus senos para combatir el cáncer de mama. (Instagram)

Natalia Salas impactó a sus seguidores al comunicar, a través de sus redes sociales, que padece de cáncer de mama. Luego de dos meses de exámenes, los médicos le informaron que tiene un tipo de cáncer hormonal sin mucha propagación. Sin embargo, aún corre el riesgo de que la enfermedad se extienda a otras partes de su cuerpo.

Es por ello que la destacada actriz se someterá, este sábado 10 de septiembre, en horas de la mañana, a una mastectomía general, una intervención quirúrgica que consiste en retirar por completo uno de sus senos.

Infobae conversó con Natalia Salas antes de entrar a cirugía y nos comentó los sentimientos encontrados que tiene por tan importante procedimiento médico. Además, confesó que está muy agradecida por los mensajes de alientos del gremio artístico. Y que hará todo lo posible para llegar al estreno de la obra ‘Las Chicas del 4to C’.

¿Cómo te sientes a pocas horas de esta importante operación?

De hecho, estoy como ansiosa, la sensación que tengo constantemente es cuando te vas a subir a la montaña rusa. Estás con nervios, tienes miedo y emoción porque sabes que es lo mejor para ti, vas por tu propia voluntad a vivir eso.

¿Cómo estás llevando la noticia de tener cáncer de mama?

He abrazado mucho mis procesos emocionales, cuando recién me enteré si me puse triste, lloré un día y medio y de ahí dije ya, estoy haciendo lo que los especialistas me recomiendan. Y le he agradecido mucho a esa parte de mi cuerpo porque ha alimentado a mi bebé hasta hace poco y así como lo abrazo y agradezco, con ese mismo amor me despido de ello.

Las palabras de cariño del público en tus redes sociales y de tus compañeros artistas ¿Cómo las recibes?

Es alucinante la cadena que se pueda armar de buenos deseos, de amor, respeto, empatía y en un momento como este, una mujer necesita la mayor cantidad de empatía. Ha sido muy bonito y gratificante. Yo hice mi video para contar porque normalmente cuento mis cosas en mis redes y pienso que un diagnóstico como este puede servir para que muchas personas tomen consciencia.

¿Quién te sostiene en este momento?

Estoy sostenida por mi familia principalmente, luego amigos, compañeros y toda la gente que me sigue. Cada palabra de aliento es como una inyección de vitalidad, energía y de poder, me siento como poderosa.

El apoyo de tu novio es bastante visible, se nota el amor que te tiene, ¿Es la pieza clave en este proceso de la enfermedad?

Por supuesto, es absolutamente la pieza clave, ya éramos siameses antes de la pandemia y ahora imagínate. En los momentos que me quiebro está allí, en muchas cuestiones de mi vida, él ha sido mi cable a tierra. Me da esa inyección de energía.

Natalia Salas recibió el apoyo de su pareja Sergio Coloma, padre de su único hijo. (Instagram)

Con respecto al cuidado de tu bebé, ¿quién lo va a cuidar después de tu operación?

Las que me están ayudando mucho son mi suegra y mi mamá. Mi hijo tiene un vínculo cercano con sus abuelas. Mañana va a estar con mi suegra porque mi mamá me quiere acompañar en la operación, mi papá también vendrá de Madrid.

¿Y durante el tratamiento?

Los primeros días no podré cargarlo, pero evidentemente voy a estar con él. También tiene su nana y la señora que nos ayuda en casa, manos no faltarán.

¿Compartirás todo el tratamiento de la enfermedad con tus seguidores en tus redes sociales o lo dejarás en el ámbito privado?

Hay cosas que no voy a poner, van a ver algunas cosas que si y otras que no. Cosas muy fuertes, no, no planeo salir llorando. Dentro de la verdad, voy a mantener la línea de no pasarme y no caer en la exposición.

¿Estás con mente positiva para la operación o se te ha cruzado de todo por la cabeza?

Yo tenía en la cabeza, que había dos posibilidades de que sea cáncer o no, evidentemente tu cuerpo te dice que no y cuando me dijeron que sí, me puse a llorar. Luego me puse a pensar de la oportunidad de haberlo encontrado a tiempo. El saber que tengo la posibilidad de atenderme a tiempo con doctores especialistas porque me sugirieron un seguro oncológico hace mucho tiempo y lo pagué.

Natalia Salas revela que padece cáncer y se someterá a una delicada operación. (Instagram)

¿Y pasan por tu cabeza los pensamientos negativos?

A mí no me gusta bajonearme porque siento que somos energía y cómo te sientes o cómo estás, te lo proyectas. No creo que algo salga mal porque los doctores son súper capos.

¿Qué te preocupa de todo este proceso?

El postoperatorio es un tema para mí porque soy una workaholic (trabajadora compulsiva), por el tema del descanso y cuánto tiempo estaré sin trabajar y cuánto tiempo voy a estar físicamente inactiva porque quiero y voy a estrenar una obra el 29 de septiembre y no quiero salirme de ella.

¿Cómo vas a hacer con tu personaje en la obra de teatro ‘Las Chicas del 4to C’?

Ya hablé con la productora para conseguirme una peluca porque voy a tener quimioterapias, entonces ni bien empiece las quimios me voy a rapar y me voy a hacer microblanding para no quedarme pelona de las cejas. Estoy viendo la logística del postoperatorio y poder trabajar y estar en esta obra que es el sueño de toda mi vida y no la pienso dejar.

Natalia Salas en los ensayos de la obra 'Las chicas del 4to C'. (Facebook)

¿Y si te piden que descanses algunas fechas debido a las quimioterapias?

Los productores de la obra me han dicho que lo principal es mi salud, pero yo amo trabajar, no he tenido una operación así, excepto la cesárea. A mí me encanta trabajar, el espíritu y la alegría tiene mucho que ver, si me quedo echada en mi cama me enfermo más.

Todo va a ser en pro si pueda continuar, si me dicen que paren, por supuesto lo haré, yo no sé como reaccionará mi cuerpo a la quimoterapia y voy a hacer todo para salir airosa de cualquier procedimiento.

¿Qué mensajes le podrías hacer llegar a las mujeres y hombres con respecto a esta enfermedad?

Que no dejen de escuchar a su cuerpo, es sabio, te avisa y te dice lo que te aqueja y hay que hacerle caso. El mejor regalo que uno se pueda hacer es la salud, a veces gastamos en cosas materiales, pero hay que invertir en nuestra salud. Uno de los mejores regalos fue pagarme el seguro oncológico, ya que es una enfermedad bastante cara. En la prevención está en el éxito, encontrarlo en estados primarios te da el éxito, no se dejen de lado.

