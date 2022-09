Karla Tarazona y Rafael Fernández cenaron y pasearon juntos después de conciliar su divorcio

Karla Tarazona y Rafael Fernández se fueron a cenar juntos después de conciliar su divorcio |ATV / Magaly TV La Firme

La tarde del viernes 2 de septiembre, Karla Tarazona y Rafael Ferández se reunieron en un centro de conciliación para firmar los papeles de divorcio y para ponerse de acuerdo en quién se quedaría con algunos de los bienes. Tras ello, se fueron a cenar en el Club Regatas, demostrando así que su separación se dio en buenos términos.

Esto se supo gracias a la abogada Karla Viso, quien acompañó a la ahora expareja durante el proceso de divorcio. Según dijo en el set de ‘Magaly TV, La Firme’, luego de la reunión de conciliación, sugirió que todos fueran a comer juntos para “propiciar el diálogo”. El empresario peruano no dudó en hacerle la invitación a Karla Tarazona.

“El ambiente estaba menos tenso, ya bromeaban, ya fluía la conversación. Yo les pregunté qué momentos felices habían pasado juntos, para que lo recordaran como terapia. Fue una cena agradable, conversaron mucho de sus cosas. Le recomendé hasta flotadores por si vuelven a meterse a la piscina”, explicó la letrada, haciendo que Magaly Medina riera a más no poder.

Karla Tarazona y Rafael Fernández comieron juntos y hablaron sobre su pasado como pareja. (Instagram)

Además, contó que Rafael Fernández y la presentadora de Panamericana TV pasearon por el malecón una vez terminada la cena. “Les dije que había luna llena y ya pues, les dije que se fueran por el malecón del club y que conversen. Tiene una linda vista. Caminen, pasénla bonito y conversen. Ojalá que mañana no me llame Karla y me diga que terminaron trompeándose otra vez”, acotó.

La ‘Urraca’ se mostró feliz porque la pareja se separó en buenos términos y se animó a darles un consejo. “Hay gente alrededor que pueden parecer muy amigos, pero su amistad puede ser muy egoísta, que los quieren para sí y no los quieren compartir para nadie. Por ejemplo, ‘te quiero, pero no te quiero con este hombre o con esta mujer’. Tienen que tener prioridades”.

Los acuerdos de conciliación

En la misma edición del programa, Magaly Medina señaló que la camioneta quedará a nombre de Karla Tarazona, además que se quedará con los muebles de la casa que compartieron, pero no se habló de dinero.

“En esta conciliación veo que él le va traspasar el carro en los próximos días, notarialmente. Le ha dejado todo el interior, todo lo que hay en la casa, todos los muebles, el menaje con inventario. Muebles, televisores, todo lo que ellos compraron para llevar a esa casa, todo eso se queda con ella”, manifestó la ‘Urraca’.

Por otro lado, la abogada fue consultada sobre si quedó en algún acuerdo de dinero, pues el empresario había señalado que le dejaría un fideicomiso a los hijos de la locutora. La especialista aseguró que no se habló del tema. “No hubo móvil de dinero, no se acordó ni te doy ni me das. Al final, eso es algo que me sorprendió”, sentenció Viso.

Además, la letrada señaló que se han ampliado los días por lo que la exmodelo tendrá dos meses para retirarse y que, en caso no lo pueda cumplir, mantendrá el apoyo de su aún esposo.

Karla Tarazona y Rafael Ferández se reunieron este viernes 2 de septiembre.

