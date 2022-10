Karla Tarazona destruye a Gisela Valcárcel: “Tienes la frescura de señalar a los demás”

Karla Tarazona asegura que no pisará más los programas de Gisela Valcárcel. Panamericana TV

La pelea mediática entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina continúa dando de qué hablar. Esta vez, Karla Tarazona opinó sobre “la doble moral” de ‘La Señito’ para “señalar” y criticar a los demás. Y es que, la expareja de Christian Domínguez no olvida cómo se desarrolló la infidelidad del cantante con Isabel Acevedo.

Clara y directa fue la crítica de Tarazona contra la mamá de Ethel Pozo por atacar a Magaly Medina señalándola como una maltratadora de mujeres y pidiendo a los auspiciadores que dejen de apostar por el programa ‘Magaly Tv La Firme’.

“Después de seis años todos se acordaron que sí me veían con mi bebito dando de lactar. Yo entré ahí cuando tenía un mes de haber dado a luz y me quedé dos meses. Todos sabían todo lo que pasaba pero nadie podía hablar porque se acaba el show”, dijo la conductora de Panamericana en relación a la infidelidad de Domínguez con ‘la Chabelita’ que se inició en el programa ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel.

Según Karla Tarazona, la popular ‘Señito’ tenía conocimiento de lo que ocurría entre el padre de su hijo y la bailarina. Incluso recordó amargamente cuando Valcárcel la llamó para expresarle su solidaridad. “Me llamó después de las fotos de Halloween y me dijo ‘yo te prometo que voy a tratar de hablar, porque me solidarizo contigo como mujer’... a las dos semanas les dio a bienvenida”, reveló.

Ante ello, la expareja de Domínguez aseguró que lo que más le importa es el rating pero la comprende porque es su negocio. “A lo que voy es por qué te golpeas el pecho cuando eres tan imperfecta y pecadora como lo somos todos. Tus auspiciadores también aplaudieron lo que tú hiciste en tu programa, entonces qué juzgas a los demás, si todavía te paras y tienes la frescura de señalar a los demás... ya se olvidaron lo que hicieron con una mujer que ya había dado a luz”, lamentó.

Gisela Valcárcel le gritó a Karla Tarazona

En una entrevista pasada, la conductora de ‘D’ Mañana’ recordó una entrevista que tuvo en ‘En Boca de Todos’, uno de los programas de Gisela Valcárcel, donde ocurrió una anécdota que no olvida.

“Cuando fui a ‘En boca de todos’, y eso se deben acordar todos los que trabajan en la producción, fui a una entrevista, y cuando estamos hablando del tema [Christian Domínguez e Isabel Acevedo], ella entró al set y comenzó a levantar la voz por las cosas que se estaban hablando en ese momento”, reveló Karla Tarazona sorprendiendo a los televidentes.

Según explicó, la situación no apareció en pantallas porque se dio detrás de las cámaras. “Todos se sorprendieron”, continuó la presentadora. “Incluso, [Ricardo] Rondón tuvo que cambiar de tema. Termina la entrevista y yo me retiro, y desde ese día, años después, no volví a regresar al canal, no volví a hablar con ellos, para mí pasó como algo no relevante”, agregó.

Tras contar el hecho que se habría dado hace 3 años, Karla Tarazona se animó a enviarle un consejo a Gisela Valcárcel: “Uno no debe levantar el dedo fácilmente, porque parece que las personas tenemos memoria a corto plazo o memoria selectiva”, mencionó.

