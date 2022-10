Karla Tarazona admite que Rafael Fernández pagó el colegio de sus hijos: “Pensé que era de buena fe”

Karla Tarazona le responde a Rafael Fernández en su programa 'D'Mañana'

La presentadora del programa ‘D’Mañana’, Karla Tarazona, se dirigió a Rafael Fernández, para responderle fuerte y claro, ya que el empresario aseguró que ella no fue agradecida con todo lo que le dio, así lo señaló el pasado 11 de octubre en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’.

El emprendedor comentó que pagó las mensualidades del colegio de lo que resta el año de los hijos mayores de Karla, ha pagado los servicios de su la niñera. Además, indicó que ha comprado los racks para los televisores de los chicos y adquirió clósets para las habitaciones de los chicos, entre otras cosas.

Inclusive reveló que ha estado pagando el teléfono de su expareja, pero a partir de sus declaraciones del viernes pasado, ha decidido cortar todo y no hacerse cargo de nada más porque lo tomo como un desaire.

“Le pago la mensualidad del teléfono (de Karla) pero el día viernes yo corté todo, el que saliera a decir que yo no apoyaba en nada. En ese momento, hay un mal agradecimiento”, sentenció.

Por su lado, Karla Tarazona comentó en su programa de Panamericana Televisión, que detesta la mentira y la deslealtad y que será la última vez que se refiera al empresario.

“Me deja sorprendida porque al parecer a mi expareja no le gusta que dependa de él económicamente o que de repente sea una persona que esté acostumbrada a salir adelante sola. A mí ni un sol, ni 8 mil dólares, ni un millón me van a callar la boca, detesto todo lo que está pasando”, inició explicando Karla.

Karla Tarazona admite que Rafael Fernández pagó el colegio de sus hijos:

“Lo tomé como un obsequio”

Luego, confesó que efectivamente ‘El Rey de los Huevos’ sí pago el colegio de sus dos hijos mayores, pero los tres meses que resta del año. De acuerdo a lo que dijo, ella lo tomó como un “obsequio” y en su momento se lo agradeció.

“En la conciliación él me dice que quiere pagar el colegio de mis hijos. Él me dijo que por favor quería regalarles eso, que le permita darle a mis hijos mayores los últimos tres meses de colegio como un obsequio. De corazón pensé que él lo había hecho de buena fe” explicó.

Asimismo, comentó que como no tiene comunicación con el emprendedor avícola, “él transfirió directamente el dinero al colegio y otro a mi cuenta diciéndome que eso servía para el colegio”.

Por otro lado, comentó que nunca le exigió nada y que todo lo que recibió de parte de él lo entendió como algo de buena fe y de corazón. “Si él lo depositó fue su voluntad, yo nunca me he quejado si él me dio o no. Ahora me doy cuenta que lo único que hizo fue manipular situación y tener que demostrar que sí cumplió a su palabra”, señaló.

Agregado a ello, Tarazona aclaró que ella paga el alquiler del departamento donde vive actualmente con sus tres hijos y la mensualidad del teléfono que mencionó Rafael, lo dio de baja el fin de mes pasado.

“A mi no me haz cortado nada, el 30 septiembre se terminó la línea porque lo di de baja, cambie de número porque entiendo que tú no tienes obligaciones conmigo”, expresó.

Karla Tarazona cierra el capítulo de su historia con Rafael Fernández. | Instagram

Karla dice que a Rafael le gusta la Televisión

En otro momento, Karla aseguró que Rafael Fernández le mintió cuando le dijo que no le gustaba el show, pues sale a hablar en las pantallas de la televisión pese a que él en un inicio le dijo que no quería ser famoso.

“Decías que no te gusta la televisión, pero al parecer la historia es otra. El que decía que no le gustaba el show, que dijo en una entrevista que se le obligaba a salir en televisión, es muy distinta. Porque yo desde el día que nos separamos no emití ninguna declaración de nada”, finalizó.

Finalmente terminó sus declaraciones con una fuerte frase indicando que Rafael ofrece su ayuda solo para quedar bien y salir bien librado frente a cámaras. “Tu buena voluntad se acaba cuando se apagan las cámaras”, terminó.

