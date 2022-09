Kenji Fujimori declarará en el juicio oral por los “Mamanivideos” el próximo miércoles

Kenji Fujimori

El excongresista Kenji Fujimori declarará el próximo miércoles 14 en el juicio oral el caso Mamanivideos. Como se recuerda, el hermano de Keiko Fujimori es procesado por haber cometido los presuntos delitos de de cohecho y tráfico de influencias. Se pide una condena de 12 años de prisión, una multa de S/ 130 mil y 183 meses de inhabilitación para ejercer un cargo público.

El pasado 12 de enero arrancó el juicio contra el hijo menor del expresidente Alberto Fujimori y los exparlamentarios Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y el exasesor Alexei Toledo. La Fiscalía los acusa de intentar convencer al fallecido exlegislador Moisés Mamani de votar en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2018.

En el caso de Fujimori, la tesis fiscal es que habría ofrecido al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski apoyarlo para evitar la vacancia a cambio del indulto a su padre. En ese sentido, el ex jefe de Estado cumplió con el trato luego de que fracasara el intento de destitución gracias a los votos en abstención de Fujimori y otros legisladores de su bancada.

Sin embargo, Kuczynski declaró el 23 de mayo que el indulto a Alberto Fujimori fue por decisión propia.

“Si uno mira las noticias de la campaña electoral, yo ya había dicho que me parecía que por razones humanitarias, el señor Fujimori y otros reclusos deberían poder cumplir su sentencia en su casa. Como no había en ese momento legislación para hacer eso, al principio del año 2017 empecé a investigar la posibilidad de un indulto humanitario y lo anuncie públicamente varias veces, incluso una vez bastante connotada en mi visita a España en junio del 2017 en una declaración que le di al medio The Economist”, se explicó en el juicio contra Kenji Fujimori, los exparlamentarios Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y el exasesor Alexei Toledo.

Poder Judicial reanudó juicio oral contra Kenji Fujimori por los “Mamanivideos”

Los vídeos, materia de investigación, fueron elaborados por el propio Mamani, en el que se demostraría que se ofreció la realización del financiamiento de proyectos, programas y obras estatales en la región Puno a cambio de votar en contra de la vacancia.

Tras la difusión de las grabaciones, el entonces presidente del Parlamento, Luis Galarreta, anunció el inicio del proceso de desafuero en contra de los tres legisladores, que finalmente fueron suspendidos.

Otras investigaciones

El hermano menor de la lideresa de Fuerza Popular también ha sido investigado por el presunto delito de lavado de activos en el llamado caso “Limasa”. Las pesquisas también incluyeron a Hiro y Sachie Fujimori.

Tras más de cinco años de investigaciones, en enero del 2020 culminó la etapa preliminar. A la fecha no se tiene conocimiento si la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos ha formulado una acusación formal o si mandará el caso al archivo por insuficiencia de pruebas.

