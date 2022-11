Rodrigo González se burla del disfraz de Halloween de Ethel Pozo: “No entiendo qué es eso”. | Amor y Fuego.

El pasado 31 de octubre se celebró Halloween y los diferentes conductores de televisión decidieron disfrazarse de sus personajes favoritos para divertir al público peruano. Es así que Ethel Pozo apareció luciendo el traje de ‘Blancanieves’.

Este hecho no pasó desapercibido por el conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, quien no dudó en burlarse de la hija de Gisela Valcárcel por la forma en que le quedó el disfraz, indicando que no era precisamente el mejor para ella.

“Pero no entiendo que es eso, Blancanieves con paperas”, se burló en un inicio el popular ‘Peluchín’. “No te pases, oye, ¿qué es eso?,¿de dónde salió ese disfraz?”, agregó.

Asimismo, Gigi Mitre indicó que la peluca no le queda nada bien a Ethel Pozo, por lo que habría sido una mala elección este personaje icónico de Disney. Por su parte, el presentador de ‘Amor y Fuego’ apoyó esta idea.

“Su sueño puede haber sido ser Blancanieves, pero no le ligó. Por eso te digo que parece la Blancanieves con paperas”, remarcó Rodrigo González en tono de burla.

En ese mismo sentido, los conductores de televisión empezaron a comentar sobre los trajes que se utilizaron los diferentes personajes de la televisión tras vivirse la fiesta de Halloween en varios puntos de la ciudad.

Ethel Pozo se pronuncia sobre el caso de Gabriela Sevilla.

Rodrigo González intentó hablar con Ethel Pozo. (Instagram)

Rodrigo González contra Andrea San Martín

No le tiene miedo a las demandas. Rodrigo González le dejó en claro a Andrea San Martín que su programa no le tiene miedo a las denuncias que ella podría iniciar por indagar sobre su vida privada.

“Tú más bien ten mucho cuidado con lo que haces. A nosotros no nos amenaces ni nos dejes tarea, cariño nuestro, no te preocupes por nosotros, preocúpate por tus escándalos que según tú nunca los haces y no los protagonizas”, comentó.

“¿Por qué desvía la atención que ‘si en Amor y Fuego me preguntaron’? O sea, ella cree que esto tapa sus escándalos, ella cree que esto tapa lo que ella no quiere hablar, me peleo con ellos y el titular va a ser este, no el tema... de repente le molestó que el viernes expusieramos aquí la noticia de que Juan Víctor tenía impedimento de salida del país y ahora nos está buscando las cosquillas porque le estamos preguntando, qué habla en sus plataformas, de qué se queja”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO