Rodrigo González y su relación cercana con Jefferson Farfán: “Conversamos cosas que nunca contaré”. | Amor y Fuego.

Rodrigo González muchas veces acostumbra a contar algunos aspectos de su vida privada en su programa ‘Amor y Fuego’, donde realiza entrevistas a diferentes personajes de la farándula peruana. En esta ocasión, durante una conversación con Giuseppe Benignini, se animó a hablar sobre la cercanía que tuvo con Jefferson Farfán.

Todo empezó cuando la expareja de Michelle Soifer reveló que la cantante mantenía comunicación con el futbolista y hasta en diferentes ocasiones le pedía dinero, esto con el objetivo de hacer negocios, aunque el modelo aseguró que no tenía idea de como ella terminaba pagando la deuda.

Asimismo, el popular ‘Principito’ se molestó con Rodrigo González por no ser incisivo con Jefferson Farfán y aseguró que le tenía miedo al jugador de Alianza Lima. Estas palabras molestaron a ‘Peluchín’, quien contó que por un tiempo fue amigo del deportista.

Fue en ese momento que Rodrigo González reveló que durante un tiempo conversó mediante WhatsApp con la ‘Foquita’. Además, precisó que este le contaba cosas de su vida privada, las cuales nunca revelara por fueron charlas que tuvieron fuera de cámaras.

“Jefferson me tenía en sus plataformas, en su WhatsApp me conversaba cosas que nunca contaré públicamente porque me las conversaba fuera de cámaras”, fue lo primero que dijo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, la amistad que ellos en algún momento entablaron se terminó cuando su equipo de producción consiguió una información sobre Jefferson Farfán y él la dio a conocer a su público, algo que no le gustó al futbolista, lo que provocó que se desvinculen.

“Y cuando me enteré de algo detrás de cámara y que nuestro equipo se esforzaron en conseguir la información yo la dije y él (Jefferson) me bloqueó”, mencionó el presentador de televisión, dejando en claro que su amistad nunca va a interferir con su trabajo.

Como se recuerda, la amistad entre Jefferson Farfán y Rodrigo González nació en un verano, cuando ambos coincidieron en una discoteca del sur. Fue ahí cuando el futbolista invitó al conductor de televisión a su box privado y empezaron a compartir momento.

Rodrigo González y su crítiva a Samahara Lobatón

Youna realizó una broma en su cuenta de Instagram, donde anunció el fin de su relación con Samahara Lobatón. Esta información causó gran sorpresa entre sus seguidores, especialmente porque ellos hace pocas semanas habían realizado un viaje familiar.

Rodrigo González al enterarse que nada de que había dicho el barbero era cierto, se molestó con la pareja, especialmente porque en diferentes ocasiones han terminado y retomado su relación.

“La gente no es tonta, esto no es una broma. Tu relación es una broma desde hace muchos meses. Desde un inicio, lo que hacen, las idas y vueltas, las denuncias, las amenazas. Y después te quejas cuando la gente les dice lo que le dicen. Algo ha pasado en esa relación”, comentó.

