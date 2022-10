Rodrigo González defiende a ‘Amor y Fuego’ y le responde a Andrea San Martín: “No nos amenaces”

Rodrigo González y Gigi Mitre se burlan de Andrea San Martín por posible denuncia. (Willax TV)

Rodrigo González no se quedó callado ante el reciente comunicado emitido por Andrea San Martín, donde anuncia posibles medidas legales en contra de ‘Amor y Fuego’ por emitir información errónea sobre su persona. Según la exchica reality, el magazine de Willax TV emite datos imprecisos que afectan su tranquilidad.

Ante ello, el popular ‘Peluchín’ se tomó varios minutos de su programa este 31 de octubre para responderle. El conductor de espectáculos comenzó señalando que el objetivo de la ‘Ojiverde’ es crear una cortina de humo para que los medios de comunicación no se centren en el impedimento de salida que se le impuso al padre de su hija, Juan Víctor Sánchez.

“Asimismo, Rodrigo González le advirtió que no esté amenazando su programa con una denuncia. “A nosotros no nos amenaces ni nos dejes tarea, cariño nuestro, no te preocupes por nosotros, preocúpate por tus escándalos que según tú nunca los haces y no los protagonizas, pero lo haces”.

“¿Qué cree esta, que somos Juan Víctor que nos va a venir a amenazar así como le da la gana? Amenaza actuar por la vía legal contra nosotros, a ver”, agregó de manera irónica el periodista, asegurando que no teme llegar a los tribunales si se da el caso.

En otro momento, la figura de Willax TV se refirió a las acusaciones de la influencer, quien en su pronunciamiento invitó a los televidentes a no dejarse llevar por “las notas y/o comentarios mal intencionados que brinden sus conductores (Rodrigo González y Gigi Mitre) y reporteros, que lo único que hacen es confundir y generar malestar familiar”.

“Tú estás asegurando que nosotros manipulamos la información y tú, con tu credibilidad en el sótano, porque en el subsuelo no, en el sótano donde la tienes después de los hechos que has protagonizado ¿estás intentando de alguna manera decirle a la gente que a nosotros no nos tiene que creer? Cariño, yo no necesito decirle a la gente a quién tiene que creer y a quién no, ya cada uno con su comportamiento y su trayectoria, se avalará cada cual, pero esas recomendaciones te las puedes guardar en el bolsillo, Soraya”, sentenció González.

Rodrigo González y Gigi Mitre responden a Andrea San Martín. (Captura)

¿Qué dijo Andrea San Martín?

La noche del último domingo 30 de octubre, Andrea San Martín contó que un reportero de ‘Amor y Fuego’ la abordó mientras trabajaba en una venta de garaje y se molestó cuando le preguntaron sobre “temas personales de los que en más de una oportunidad he dicho no voy referirme”.

“Después de ver cómo han usado entrevistas pasadas haciéndolas pasar como actuales, brindando información imprecisa en más de una oportunidad y demás, quiero dejar en claro a través de mis redes sociales que, a partir de la fecha, mi abogado Wilmer Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legar y de manera directa respecto a dicho programa”, agregó.

Andrea San Martín amenaza con tomar acciones legales contra Amor y Fuego. (Instagram)

