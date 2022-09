Pamela Franco se refirió al posible ingreso de Christian Domínguez a ‘El Gran Show’: “No soy celosa”. | Amor y Fuego.

Nada preocupada. Pamela Franco va a cumplir tres años de relación con Christian Domínguez y confía plenamente en su pareja, al punto de que lo dejaría ingresar a la pista de ‘El Gran Show’ si es que Gisela Valcárcel se lo propone.

“Yo he dicho que no soy celosa, además también dije que yo no ando controlándolo. Yo quiero una persona que me ame, amarlo, que nos cuidemos mucho. Yo prefiero que en vez de celar, que me celen a mí”, comentó.

Asimismo, cuando fue consultada sobre todas las polémicas que protagonizó Christian Domínguez en la pista de ‘El Gran Show’, Pamela Franco señaló que no se podía culpar al programa, pues finalmente el papá de su hija fue el que tomó la decisión en aquellas circunstancias.

“A mí esa pista particularmente me ha traído cositas bonitas, así que yo no tengo nada contra esa pista. Yo sé ver los tiempos, todas las etapas de las personas son diferentes, no hay que echar la culpa a una pista. Si Christian pasó algo en su vida fue porque él lo quiso así y punto, no tiene nada que ver la pista ni las personas del entorno”, indicó.

De otro lado, la cumbiambera sorprendió a la reportera de ‘Amor y Fuego’ al señalar que contra todo pronóstico cumplirá tres años de relación al lado del conductor de ‘América Hoy’, por lo que tendrán que inventar una nueva maldición.

“Ya van a pasar los tres años, ya no falta nada, y no pienso terminar todavía. Todavía no ha pasado nada para que yo piense terminar o él piense terminar la relación. La verdad es que las cosas están bien y no sé que irá a salir después”, señaló.

No tiene problemas con Domínguez

Sobre las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien dijo que Pamela Franco no era el amor de su vida, la cumbiambera señaló que a ella no le molestó para nada las palabras de su pareja y hasta salió a defenderlo por las burlas que recibió en aquella ocasión.

“La verdad es que no tengo ningún problema con lo que él dijo, no ha ocasionado que yo me ponga triste o mal, las cosas con Christian están muy claras entre nosotros. Se le está pegando la manera de pensar mía, porque yo pienso así, entonces momentos de mi vida soy muy realista”, indicó.

Ella también mencionó que el único amor de su vida es su hija, mientras que Christian Domínguez podría ser el amor con el que comparta su vida. “Yo he dicho que el amor de mi vida es mi hija y yo quisiera que Christian sea el amor con el que comparta toda mi vida”, precisó.

Finalmente la cantante aclaró que el nuevo tema que sacó no se encuentra dedicado a Christian Domínguez. “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Díganme quién no ha pasado por esto, si no lo ha pasado, en algún momento lo pasará. Todo el mundo me ha dicho porque he sacado una canción así, pero no se lo estoy dedicando a Christian, por sea caso”, sentenció.

