Melissa Paredes buscará volver a la actuación, pero con un papel de villana. | América Tv.

Tras su paso por diferentes realities de televisión, Melissa Paredes probó suerte en la actuación, donde obtuvo papeles importantes al trabajar de la mano de Michelle Alexander. Asimismo, vivió su mejor momento al ser parte de ‘América Hoy’, programa en el que era una de las tres conductoras.

Sin embargo, tras ingresar a ‘Reinas del Show’ y protagonizar un ampay con el bailarín Anthony Aranda, su carrera se vio seriamente afectada, pues fue acusada por su entonces esposo Rodrigo Cuba de haberle sido infiel.

Desde aquel episodio ha pasado un año y parece ser que la suerte le vuelve a sonreír a Melissa Paredes, no solo porque forma parte de ‘El Gran Show’, sino que también viene siendo considera en diferentes programas de televisión, además de las diferentes entrevistas que le realizan.

Asimismo, en una entrevista con ‘+ Espectáculos’, la exmodelo se animó a señalar que le gustaría volver a la actuación ahora que su vida se encuentra un poco más calmada, pero eso sí, le encantaría hacerlo en el papel de villana.

“Obviamente a mí me encantaría volver a la actuación, yo no he hablado con Michelle Alexander, ni con nadie sinceramente, pero a mí me encantaría regresar a la actuación, si es con Michelle yo encantada, a mí me fascina Michelle, yo ya he estado con ella. Así que si me llama para un casting nuevo, yo feliz”, comentó .

Asimismo, Melissa Paredes señaló que ella no tiene ningún problema en hacer algún casting para un papel, pues ella nunca se ha considerado la mejor como para que la seleccionen sin antes ver su talento.

“Yo dije desde el día uno que pise la pista de ‘El Gran Show’, a mí no me interesa si vuelvo hacer casting, yo nunca me he creído lo máximo, yo siempre he hecho casting, así que nada que me den un casting yo voy feliz”, añadió.

De otro lado, la intérprete recordó que inició su carrera en el mundo de la actuación en programas cómicos, como el ‘Especial del Humor’. Además, cada vez que podía, en ‘Esto es Guerra’ se ofrecía a colaborar con los sketches de comedía.

“Comedia he hecho, yo he estado en el ‘Especial del Humor’ empecé ahí, luego en ‘Esto es Guerra’ en los sketches de comedía que me iba muy bien, lo que he hecho también de protagonista, lo que no he hecho es de antagónica. Yo creo que me saldría perfecto, me encantaría”, puntualizó.

Melissa Paredes aparece en escena.

Anthony Aranda lo apoya

El bailarín Anthony Aranda consideró que Melissa Paredes tiene todas las cualidad para ser una villana en cualquier telenovela, por lo que la animó a que se presente a cualquier casting que haya próximamente.

“Sí, yo creo que sí, lo haría bien. (En la vida real) es un pan de Dios, tiene su carácter como yo también, pero somos tranquilazos”, comentó el popular ‘Activador’. Si tiene que hacer un casting, igual lo va a pasar”, acotó.

“Ja, ja, ja. Me tiene una fe. Es que algunos creen que nos dan los papeles de a gratis y no, siempre hay un casting, entonces yo feliz si me llama Michelle Alexander para un casting”, expresó Melissa.

