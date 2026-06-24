Solicitud de DNI: Errores frecuentes al tramitar tu documento y cómo evitarlos

El documento de identidad es clave para los peruanos, pero muchos enfrentan retrasos debido a confusiones y fallos en los trámites, que pueden evitarse con una revisión detallada de los requisitos y datos personales| Reniec

El Documento Nacional de Identidad (DNI) representa el elemento esencial para la identificación de los ciudadanos en Perú. A pesar de su importancia, miles de personas encuentran dificultades al gestionar trámites ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Estas complicaciones responden, en gran parte, a errores comunes que pueden evitarse con una revisión minuciosa de los requisitos y procedimientos.

Una de las equivocaciones más habituales consiste en confundir los trámites de renovación y duplicado. El duplicado corresponde a situaciones de pérdida, robo o deterioro del documento vigente, mientras que la renovación debe solicitarse cuando el DNI está próximo a vencer o ya ha caducado. Esta confusión suele derivar en pagos incorrectos y observaciones durante el proceso, lo que retrasa la entrega del documento.

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Trámites del DNI en Perú, los fallos más habituales y las claves para evitarlos | Reniec

Errores frecuentes y cómo prevenirlos

Confusión entre duplicado y renovación: Solicitar el trámite equivocado genera demoras y pagos innecesarios. El duplicado procede si el documento fue robado, extraviado o se encuentra deteriorado. En cambio, la renovación aplica para documentos vencidos o cerca de su fecha de expiración. Verificar con precisión la naturaleza del trámite evita observaciones y gastos adicionales .

Descoordinación de datos personales: No corroborar que los datos personales coincidan con la partida de nacimiento u otros documentos oficiales suele originar rectificaciones. Errores en nombres, apellidos, fechas de nacimiento o estado civil obligan a tramitar una rectificación, lo que implica presentar documentación sustentatoria y, en muchos casos, la emisión de un nuevo DNI.

No actualizar la dirección domiciliaria: Cambiar de residencia sin actualizar la dirección en el DNI puede generar problemas en procesos administrativos y notificaciones.

Falta de verificación de requisitos y comprobantes: No revisar cuidadosamente los requisitos o no conservar los comprobantes de pago son errores frecuentes. Antes de presentar la solicitud, se verifique que toda la documentación esté actualizada y que el trámite seleccionado sea el correcto .

No denunciar la pérdida o robo del DNI: Aunque no es obligatorio para solicitar un duplicado, reportar la pérdida o robo ante las autoridades ayuda a prevenir casos de suplantación de identidad. Los especialistas recomiendan realizar la denuncia para protegerse ante eventuales fraudes.

Los ciudadanos peruanos pueden iniciar la actualización de su documento de identidad hasta dos meses antes de la fecha de vencimiento, accediendo a modalidades presenciales o digitales| Foto: Gemini IA

¿Cómo cambiar de DNI azul a electrónico?

El proceso de migración desde el DNI azul al DNIe puede realizarse de manera digital, siguiendo pasos sencillos a través de la plataforma oficial.

Si aún cuentas con DNI azul, puedes iniciar la migración al DNI electrónico realizando el pago de S/ 30.00 al código de tributo 02121. Este costo se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El pago puede efectuarse en línea con cualquier tarjeta bancaria o mediante la aplicación Yape, directamente desde el portal web de la Reniec.

Para quienes ya poseen un DNI electrónico de mayor de edad y desean renovarlo, el monto a abonar es de S/ 41.00 al código de tributo 00525. El procedimiento también se completa de forma digital, permitiendo agilizar la gestión y evitar desplazamientos.

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En caso de haber tenido únicamente un DNI de menor de edad, la migración al DNI electrónico debe realizarse de manera presencial en las oficinas. Este requisito responde a la necesidad de validar información personal y biométrica directamente en la entidad.