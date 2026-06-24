Perú

Lesly Águila anuncia la fecha de su retiro de Corazón Serrano y revela los fuertes motivos de esta decisión

La cantante reveló en una entrevista que ya tiene fecha de culminación de su contrato con la agrupación de cumbia. Explicó que su principal motivación es un deseo personal que piensa cumplir en los próximos años

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Lesly Águila confirma fecha de salida de Corazón Serrano y revela que quiere ser madre tras dejar la agrupación
Lesly Águila confirma fecha de salida de Corazón Serrano y revela que quiere ser madre tras dejar la agrupación

La cantante Lesly Águila sorprendió a sus seguidores al anunciar la fecha de su salida de Corazón Serrano, una de las agrupaciones más populares de la cumbia peruana, y explicar el fuerte motivo que la llevó a tomar esta decisión.

Durante una entrevista en el pódcast de Carlos Orozco, la artista piurana abordó su futuro profesional y los planes personales que contempla una vez finalizado su contrato con la agrupación. En la conversación, detalló que su vínculo contractual con Corazón Serrano permanece vigente y tiene fecha de culminación.

Según explicó, el acuerdo firmado se extiende hasta el año 2029, lo que asegura su presencia en la agrupación por tres años más. “Tengo contrato firmado por tres años más, hasta el 2029”, afirmó la cantante, dando así una respuesta clara sobre la duración de su permanencia en el grupo.

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Lesly Águila detalló que su permanencia está asegurada hasta 2029 y que, al finalizar su contrato, planea alejarse de los escenarios para enfocarse en su proyecto personal de tener hijos y construir un hogar
Lesly Águila detalló que su permanencia está asegurada hasta 2029 y que, al finalizar su contrato, planea alejarse de los escenarios para enfocarse en su proyecto personal de tener hijos y construir un hogar

La artista, reconocida por su potente voz y carisma en el escenario, ha sido una de las piezas clave en el éxito de Corazón Serrano. Su trayectoria en la agrupación le permitió consolidarse como una de las voces principales y ganar un lugar especial en el repertorio musical del grupo. Sin embargo, Águila admitió que contempla un cambio de rumbo una vez termine su contrato.

Quiere tener 4 hijos

El motivo principal detrás de la posible salida de Lesly Águila está vinculado a su deseo de priorizar la vida familiar. Durante la entrevista, la cantante expresó abiertamente su anhelo de formar un hogar y convertirse en madre, un objetivo personal que postergó durante años debido a la exigente agenda de la agrupación. “Quiero tener mi familia. Yo siempre he querido ser mamá”, confesó, resaltando que la estabilidad actual en su vida le permite pensar en asumir esa responsabilidad.

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Lesly Águila relató que, a lo largo de su carrera, dedicó gran parte de su tiempo y energía a la música, dejando en pausa proyectos personales. Ahora, junto a su actual pareja, considera que llegó el momento de planificar su futuro fuera de los escenarios. En ese sentido, la intérprete señaló que su intención es tener cuatro hijos y construir una familia sólida, manteniendo una diferencia de edad mínima entre ellos.

Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al oficializar su romance con Lesly Águila. IG
Jhon Peña, integrante de Corazón Serrano, es la pareja oficial de Lesly Águila. IG

La noticia generó sorpresa entre los seguidores de Corazón Serrano, quienes han acompañado a la artista durante su ascenso en la escena musical nacional. Desde su ingreso al grupo, Águila se ganó el cariño del público y aportó una voz distintiva a canciones emblemáticas del repertorio sanjuanero.

Durante la entrevista, la cantante también reflexionó sobre los desafíos que implica pertenecer a una agrupación de la magnitud de Corazón Serrano. Resaltó la exigencia de mantenerse activa en giras, presentaciones y grabaciones, así como el impacto que esto tiene en la vida personal de los integrantes. La decisión de planificar su salida, dijo, responde a la necesidad de equilibrar su carrera artística con su aspiración de construir una familia.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 17 junio
Con una carrera vinculada a agrupaciones de gran impacto, Lesly Águila se consolidó como una figura destacada del género tropical gracias a su potencia vocal. (Sitio Oficial - Lesly Águila)

El anuncio de Lesly Águila no significa un adiós inmediato a los escenarios. La cantante continuará formando parte de Corazón Serrano hasta el 2029, cumpliendo con los compromisos adquiridos y participando en las próximas giras y lanzamientos del grupo. La artista agradeció el respaldo incondicional de sus seguidores y aseguró que seguirá entregando lo mejor de sí en cada presentación.

El futuro de Corazón Serrano tras la eventual salida de Lesly Águila aún es incierto, aunque la agrupación se ha caracterizado por renovar su elenco y mantener un alto nivel de calidad musical. Por su parte, la cantante no descartó la posibilidad de retomar la música en un escenario diferente o explorar nuevos proyectos artísticos luego de cumplir su sueño familiar.

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Lesly Águila es una de los rostros emblemáticos de Corazón Serrano.

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