Vladimir Cerrón: “Perú Libre jamás votará por la vacancia de Pedro Castillo”

Vladimir Cerrón, el jefe del partido de extrema izquierda Perú Libre que llevó al presidente de Perú Pedro Castillo al poder, habla con Reuters, en Lima, Perú. 20 de septiembre, 2022. REUTERS/Marcelo Rochabrun

El secretario del partido político Perú Libre aseguró que los integrantes de la bancada oficialista jamás votarán por la inhabilitación ni suspensión del presidente peruano.

Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, habló sobre la tercera moción de vacancia que se ha presentado en contra de Pedro Castillo con la intención de sacarlo de la carrera presidencial. El exgobernador de Junín aseguró que la bancada oficialista no se prestará para votar en contra del mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, Cerrón Rojas manifestó que su partido respaldará al jefe de Estado y no dudó incluso en apoyarlo tras la designación de Kelly Portalatino como nueva ministra de Salud, pese a los cuestionamientos por su poca experiencia.

“Bancada de Perú Libre, más unida que nunca, todos saludan la nueva designación ministerial. No hay cuota de poder, Perú Libre ganó las elecciones y en cualquier circunstancia jamás votaremos por la vacancia, inhabilitación, ni suspensión, por acuerdo de la asamblea nacional”, escribió en la red social.

Recordemos que Portalatino también se pronunció sobre esta designación y descartó ser la “cuota” de Perú Libre luego de ser designada como la nueva titular del Minsa.

“No hay cuota del partido Perú Libre. Esta es una propuesta y evaluación por parte del primer ministro. No soy médico cirujano de ahora, vengo más de 10 años ejerciendo esta parte de la medicina humana y sobre todo experiencia en la gestión pública, de la cual me honra haber aportado dentro de este año y tres meses el trabajo que he venido realizando en el sector salud”, declaró a la prensa.

“Decirles ahora como ministra y también como congresista que sumemos esfuerzos, hagamos una agenda país para salvaguarda de una salubridad que sea correcta para todos nuestros hermanos a nivel nacional”, manifestó.

Vladimir Cerrón se solidarizó con la madre de Pedro Castillo debido a su estado de salud. (Andina)

Tercera moción de vacancia

Jorge Montoya, integrante de la bancada Renovación Popular, aseguró que el mes de noviembre es decisivo para el Perú, sobre todo porque se tiene que “respaldar” la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“Estamos trabajando para que esto se solucione lo antes posible, dentro del mes de noviembre. Si las cosas van bien como están yendo, el presidente debe estar vacado en noviembre. Ahora que regresen los congresistas el miércoles vamos a conversar con los congresistas que faltan para que firmen la moción de vacancia. La permanencia de Castillo en la presidencia tiene que acabarse antes de fin de año”, dijo en entrevista a diario Exitosa.

“Estamos a pocas firmas de alcanzar el número necesario para vacar al presidente Castillo. El momento de la vacancia ha llegado y tiene que ser en noviembre”, agregó el también almirante en situación de retiro.

Vocero de Renovación Popular justifica negativa del Congreso a permiso de viaje a Europa del presidente de la República. (Infobae perú).

En ese sentido, el congresista de Acción Popular, Pedro Martínez, indicó que no solo la oposición parlamentaria exige la salida de Castillo de la presidencia, sino que en varias regiones del país también se han sumado a esta corriente.

“Ya hay un rechazo hacia el presidente de la República, como se ha visto en el distrito de Requena en Loreto, cuando antes había un proteccionismo hacia su figura y ahora no hay muchos compatriotas que incluso te gritan: vaquen al presidente. Esto se está replicando en diversos sectores del país”, declaró al medio mencionado.

“En noviembre deben lograrse las 87 firmas, y antes de fin de año vacar al presidente. Tenemos que empezar con un nuevo gobierno, el próximo. No podemos fallar en esta tercera moción de vacancia, sino que se va a empoderar más al presidente”, aseveró.

