Andrea San Martín hizo canje para la fiesta de su hija y se ahorró 20 mil soles. | Magaly Tv: La firme.

Aunque en la actualidad no mantienen una relación sentimental, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu decidieron realizar a lo grande la fiesta de cumpleaños de la hija que tienen en común. De acuerdo a un informe que emitió el programa ‘Magaly Tv: La firme’, la pareja habría ahorrado un total de 20 mil soles gracias a los canjes.

En la nota se pudo observar que la fiesta tuvo una torta de cuatro pisos, conos con paletas de dulce, unos 300 bocaditos para los invitados, todo ello habría tenido un costo de 4800 soles.

Asimismo, Andrea San Martín habilitó una zona de carritos con hamburguesas, algodón dulce, pop corn y manzanas acarameladas, donde los pequeños podían acercarse para comer. De otro lado, la decoración también resaltó en la fiesta y su precio no era nada barato.

El show infantil fue otro de los atractivos de este evento, para ello, la modelo ‘ojiverde’ contrató por canje a la empresa en la que antes se desempeñaba. El coste de este show, que incluía DJ y hora loca, tenía un costo de 3 mil soles. Además, la exchica reality organizó el evento en un club ubicado en la Panamericana Sur, que vale más de 1000 soles el alquiler por ocho horas.

Debido a que en sus redes sociales promocionó a las empresas que le brindaron este servicio, una reportera de Magaly Medina se puso en contacto con ella para saber más detalles. Andrea San Martín aclaró que no está acostumbrada a cobrar mediante canje, pero que hay ocasiones que lo ameritan.

“Mi trabajo cono influencer me lo tomo en serio, recomiendo empresas que considero que son buenas para mi público. Por ende no trabajo con canje, pero cuando lo hago como en este caso es un equivalente a mi presupuesto de lo que yo cobro por publicidad”, indicó.

“Nunca jamás por ningún regalo te voy a hacer canje o me pagas y aparte de eso tu producto pasa mi filtro o simplemente no lo recomiendo y me compro lo que yo necesito con mi plata”, expresó San Martín.

Andrea San Martín en 'América Hoy'. Captura: América TV.

Juan Víctor no podrá salir del país por no pasar pensión de alimentos

‘Amor y Fuego’ dio a conocer que Juan Víctor Sánchez no puede salir del país por no cumplir con la pensión mensual de alimentos para la hija que tiene junto a Andrea San Martín.

“El juez puede prohibir al demandado ausentarse del país mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la pensión alimentaria porque adeuda ocho pensiones alimenticias”, se lee en el documento presentado.

Tras conocerse la decisión del juez, las cámaras del magazine de Willax Televisión lo interceptaron para saber su opinión sobre esta nueva medida impuesta contra él. Ante esto, se mostró bastante sorprendido y señaló que no sabía nada al respecto.

“No había escuchado nada ni tenía conocimiento. Gracias por hacerme saber”, contestó el expiloto para luego aclarar públicamente que siempre cumple con la pensión para su engreída.

