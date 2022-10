Angye Zapata confirmó denuncia contra Martín Távara por violencia física y psicológica

Exjugador del SC afrontará un proceso.

La noche de este jueves 27 de octubre, se oficializó la demanda contra el exjugador de Sporting Cristal, Martín Távara. Así lo anunció en el programa de Magaly Medina, la bailarina Angye Zapata, quien hace algunos días confesó entre lágrimas, que su expareja la atacó en diversas oportunidades con puñetes y patadas en todo el cuerpo.

Asimismo, la agraviada, mostró una nueva prueba de todo el maltrato que recibía de parte del futbolista, proyectando una foto en donde se le aprecia con todo el rostro maltrato y la mitad de la cara morada, incluyendo el ojo y la parte superior de sus labios.

Te puede interesar: Sporting Cristal separó a Martín Távara del club tras ser acusado de agredir físicamente a su expareja

Al ver esas imágenes, la “Urraca” no dudó en invocar a todas las mujeres que sufren de algún tipo de maltrato por su pareja, a acudir a las autoridades y no quedarse calladas, porque según recomendó, “un hombre violento nunca va a cambiar”.

Angye Zapata reveló todo lo que sufrió con Martín Távara. | ATV

De esta manera, Angye Zapata formalizó ante el Poder Judicial la denuncia contra Martín Távara, con quien mantuvo una tormentosa relación por aproximadamente dos años, y quien en diversas ocasiones, de acuerdo a las declaraciones de la víctima, en privado y en pública, la humilló y hasta escupió.

Pero eso no es todo, según la bailarina, eran tantas las agresiones que sufría por parte del exjugador del Sporting Cristal, que incluso tuvo la cabeza rota por varios días, sin poder desempeñarse en el trabajo que realiza de manera frecuente.

Abogada

Sin embargo, esta vez, Angye Zapata no acudió sola al programa de la “Urraca”, en esta oportunidad fue acompañada de su defensa legal, quien explicó todo el proceso que vienen realizando con el único objetivo de buscar justicia por los terribles momentos que habría pasado la joven.

Te puede interesar: Magaly Medina sobre la separación de Martín Távara de Sporting Cristal: “Debería estar en la cárcel”

“Hoy ha sido ingresada la denuncia por violencia económica, patrimonial, física y psicológica con los antecedentes que ella ya ha narrado aquí cuando se presentó a hacer público el hecho”, explicó Claudia Zumaeta, abogada de la bailarina en la última edición del programa “Magaly TV: La Firme”.

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer sobre Angye Zapata y Martín Távara. Twitter

Sobre el tema, Magaly Medina, consultó a la especialista, si era válida la denuncia, a pesar de que ya pasó un tiempo desde que ocurrieron los hechos. Inmediatamente, la letrada respondió: “Estos delitos no van a prescribir (...) Ella (Angye) va a pasar una pericia psicológica y se va a determinar con las pruebas”, informó la jurista.

Inmediatamente, y notablemente indignada por el terrible suceso, la periodista de ATV pidió que pongan en pantallas una nueva fotografía que evidencia la violencia que sufrió Zapata en manos de Távara.

En dicha imagen, que hace algunos días la bailarina se negaba a mostrar en público, se observa a la joven, que también fue pareja del cantante peruano Josimar, con el ojo y la mitad de rostro morado y el labio roto.

“Esa no es la foto del día que yo perdí un diente pero esa foto me deja un poco en shock porque ese morado lo llevé por muchísimos días y estaba toda la parte derecha de mi cara hinchada. Tuve que estar encerrada para que nadie me vea”, explicó la joven visiblemente mortificada.

Luego de estas revelaciones, la abogada de Angye Zapata, indicó que estamos hablando de una situación complicada, porque eso denota que la bailarina ha perdido contratos por tener desfigurado el rostro.

“Lo que deja como secuelas es bastante triste y es triste estar sentadas aquí nuevamente con una mujer víctima de maltratos en manos, otra vez, de un futbolista”, precisó la jurista ante las cámara de la “Urraca”.

SIGUE LEYENDO