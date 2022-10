Angye Zapata y las fuertes acusaciones contra Martín Távara: “Es ludópata, me golpeó y me amenazó”

Angye Zapata reveló el infierno que vivió al lado del futbolista de Sporting Cristal. (ATV)

Angye Zapata denunció públicamente a su expareja Martín Távara. La bailarina acusó al futbolista de golpeador, de ludópata y de amenazarla de forma constante durante y después de terminar su relación. En el set de Magaly Medina, la joven indicó que le dio muchas oportunidades al deportista, pero jamás tuvo intención de cambiar.

“La primera vez que me golpeó fue en una casa del amigo de él, estaba en estado de ebriedad, habían varias personas presentes y no decían nada. Me decía que me quitara todo lo que tuviera encima, porque él me lo había comprado”, detalló Angye Zapata en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, contó que intentó terminar en varias ocasiones pero él siempre le lloraba y le decía que era la única. “No solo pasó una vez, pasó reiteradas veces, para ser exacta seis o siete”, indicó Zapata.

Incluso, contó que en una oportunidad decidió retomar su relación para apoyarlo anímicamente, pues había sufrido una fuerte lesión que lo impedía seguir jugando por varios meses. “Mi mayor error fue poner su carrera y su bienestar económico antes del mío y de mi integridad como mujer”, contó ante la sorpresa de Magaly Medina.

En medio de esta conversación, la joven mostró conversaciones por WhatsApp donde Martín Távara acepta las agresiones y hasta le dice que tuvo razones para hacerlo. Además, le asegura que no teme que sea denunciado, ni muchos menos retirado de su club deportivo, Sporting Cristal.

Pidió ayuda al representante de Martin Távara

Angye Zapata contó que se acercó al representante de Martín Távara para contarle cómo era el futbolista con ella y pedirle ayuda. Sin embargo, todo siguió igual. “Yo hablé primero con su representante y le manifesté que era una persona alcohólica, ludópata, le expliqué que yo habría sufrido por culpa de él psicológica y físicamente, me dijo que él se iba a encargar”, relató la bailarina.

Sin embargo, no hubo ninguna medida al respecto. Mucho menos de parte de Jorge Soto, con quien también habló del tema. El exfutbolista y actual integrante del comando técnico de Sporting Cristal le aseguró que iba a hablar con el futbolista, pero “Martín es una persona que no le importa nada. No le importa perder su trabajo, no le importa su club”.

Magaly Medina no se quedó callada y reprochó al club por no haber hecho nada con su jugador sabiendo lo que estaba pasando.

Golpes y amenazas

Angye Zapata contó también que pese a tener pruebas, Martín Távara muchas veces negó lo sucedido, indicando que los moretones se los había hecho ella sola. “En algunas oportunidades me decía yo no te he maltratado, enviaba captura de sus amenazadas y luego aceptaba”, explicó la bailarina. No obstante, lejos de asumir su responsabilidad, le decía: “te he golpeado porque te lo merecías”.

Magaly Medina indicó que le hubiera gustado mucho que su invitada muestra una foro que le enseñó en privado, donde se le ve con el ojo totalmente hinchado a causa de un puñetazo que el futbolista le propinó. La joven explicó que no quería hacerlo por vergüenza y por temor a que lo vea su madre, pues esto pasó cuando aún vivía con ella.

En otro momento, la joven mostró capturas de sus amenazas, donde el deportista expresaba sus deseos de querer golpearla y que tenga cuidado cuando se cruce con él.

Amenazas de Martín Távara y revelación de la madre de su hija, Yomira Peña. Magaly TV La Firme

Ludópata y alcohólico

Sin embargo, Angye no solo tenía que aguantar los golpes, sino también el alcoholismo y ludopatía de Martín Távara, según señaló la bailarina y hoy expareja del futbolista.

“Era ludópata, incluso yo le prestaba dinero, era un vicio que cobraba, se iba a jugar. Yo me iba a trabajar y de repente me decía: ‘el club me han descontado, ya no me alcanza’. Hasta que un día le revisé el celular y me di cuenta que jugaba y apostada fuertes cantidades de dinero. Esa es la razón de por qué hasta ahora está endeudado”, detalló Zapata, quien muchas veces tuvo que hacerse cargo de los gastos de la casa, donde vivía con Martín Távara.

“Quizás yo no ganó la misma cantidad que gana él, pero siempre lo he sabido administrar de manera responsable, no le importaba si le quedaba dinero para comer, no le importaba si pagaba el alquiler de la casa, si le depositó a su hija, si su mamá tenía que comer, era increíble”, detalló la joven, quien indicó que Sporting Cristal tenía conocimiento de esto.

“Siempre ha tenido el respaldo del club, se hacían cargo de sus deudas”, dijo.

Martín Távara también habría golpeado a la madre de su hija

La producción de ‘Magaly TV La Firme’ se comunicó con Yomira Peña, la madre de la hija de Martín Távara. La mujer reveló que se separó del futbolista porque no aguantó más sus agresiones e infidelidades. Incluso, le advirtió a Angye Zapata que tenga cuidado, pero no le hizo caso.

“Obvio, todo el tiempo, durante y después de mi embarazo. fue horrible, cuando yo estaba embarazada. (Me golpeó) Unas cuatro veces, su familia tiene mucho que ver, alucina. Es que le lava el cerebro, son manipuladores. ¿Le perdoné infidelidades? Sí, las que me enteré, ¿no? Y ahí se terminó todo, pues. Incluso, ha querido volver, pero ya me suponía, acá hay algo morboso, acá hay algo cochino. Le dije que no, que siga su vida, tranquilo, se suponía que era para que yo lo defienda. ¿Me imagino, no?”, declaró Yomira Peña a través de una entrevista telefónica.

Angye Zapata reveló todo lo que sufrió con Martín Távara. | ATV

Al ser consultada sobre ello, la bailarina indicó que se arrepiente de no haberle creído a Yomira Peña. Además, contó que el futbolista, en un principio, le ocultó que tenía una hija.

“Esperé que me lo diga, lo hizo. Me dijo que tenía una relación tormentosa con la mamá de la pequeña. Yo incentivaba a que tenga una buena relación. Tenían muchos problemas. No habían limado asperezas.”, detalló la joven.

Madre de Martín Távara sabía de las agresiones

La joven reveló también que la madre de Martin Távara sabía de la violencia que sufría. Pese a que le enseñaba los golpes, Angye Zapata cuenta que la señora jamás hizo nada.

“Su madre estaba enterada, la señora siempre creía que su hijo era el mejor que había logrado mucho, yo incluso le hacía videollamada a escondidas, le enseñaba los golpes y ella decía ‘por qué te ha hecho eso, qué ha pasado’”, contó la bailarina, resaltando que pidió ayuda pero no la obtuvo.

Madre de Martín Távara sabía de las agresiones hacia Angye Zapata. | Magaly TV La Firme

Revelador audio de Martín Távara

Angye Zapata mostró un audio a la producción, donde se escucha a Martín Távara llorando e indicando que no le importan perder su trabajo. Además, acepta las acusaciones de la bailarina.

“Te extraño, te lo dije en tu cara ¿o no? Mi hijita, yo te paré bola, pu... ma... te extraño, me estoy equivocando, yo me estoy equivocando en la vida, yo me estoy equivocando, me golpeo el pecho”, se escucha en el audio.

“Sé que me estoy equivocando, pero no dejo de pensar en ustedes. Aunque tú no creas, yo no dejo de pensar en ustedes. Yo no dejo de pensar en tu hija. Hoy tomé demasiado y le dije al ‘loco’: “Vámonos, mañana tengo que entrenar a las 6 de la mañana ¿Y qué hora es?, son las 10, no me importa que me boten”, se oye.

