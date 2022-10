Magaly Medina sobre denuncia a Martín Távara: “Si lo botan de su club es su entera responsabilidad”

"Urraca" criticó comportamiento de futbolista.

Luego que Angye Zapata reveló detalles del maltrato físico y psicológico que sufrió de parte del futbolista Martín Távara, Magaly Medina se pronunció en la última edición de su programa emitido hace algunas horas.

La “Urraca” tuvo en el set de televisión a la protagonista de esta lamentable denuncia, quien detalló todos los episodios vividos al lado del jugador de Sporting Cristal, quien reconoció haber agredido a su expareja en reiteradas oportunidades a través de un chat en WhatsApp.

La polémica periodista, no dudó en criticar al joven deportista y calificarlo de ludópata, borracho, golpeador y mala persona. Asimismo, cuestionó a la demandante, por no haber acudido oportunamente a la comisaría a reportar los hechos de violencia.

Como se recuerda, la noche del lunes 24 de octubre, Angye Zapata se presentó en el programa de Magaly Medina, donde contó cada agresión que Martín Távara le realizó en diversas ocasiones, durante eventos públicos y hasta en presencia de amigos en común.

Bailarina denuncia a futbolista Martín Távara por maltrato físico y psicológico

Pruebas

Durante todo el programa, la víctima presentó una serie de audios, textos e imágenes donde se le observa con golpes, moretones y fuertes signos de agresión física. Además, se pudieron leer mensajes donde el futbolista la trata con insultos y amenazas.

Asimismo, la bailarina reveló que el joven deportista, quien últimamente destacaba en su equipo por el desempeño de los últimos partidos, aparentemente sufriría de ludopatía, pues según detalló que todo el dinero que gana, lo apuesta en casinos y tragamonedas.

“Siempre ha sido muy difícil el saber que estaba en mi casa y sufría violencia con él y luego tener que ir a un escenario o a la tele y sonreír como si nada pasara”, añadió entre lágrimas a la cámara de “Magaly Tv La Firme”.

“Me empujaba o me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza, tres veces me rompió la boca, tres veces me dejó el ojo morado, dos veces me dejó el brazo morado”, detalló en presencia de la “Urraca”, quien se mostró conmovida ante las fuertes escenas de maltrato que sufrió la joven.

Magaly Medina se pronunció

Al conocer que Angye Zapata soportó esta serie de agresiones por más de dos años, la figura de ATV se mostró indignada por todo el tiempo que la bailarina vivió bajo amenazas y presiones por parte del jugador.

“Si te golpea y luego te dice que te ama, es porque es un enfermo que te está manipulando, es la clásica de los hombres violentos, agreden a una mujer y luego quieren hacerse la víctima”, indicó la “Urraca”.

Por otro lado, le recomendó a la bailarina asistir a un psicólogo, que le ayude con terapia para superar este hecho tan trascendental en su vida. “Tú no eres nana de nadie, no tienes por qué cuidar a nadie, cada uno es responsable de sus actos”, precisó Magaly Medina.

“Con todas las pruebas que me muestras, estás revelando que este chico tan joven es un alcohólico, ludópata, violento, no debiste callar tanto tiempo”, le dijo seriamente a la agredida en la última edición de su programa.

Jugador de Sporting Cristal en el ojo público por grave denuncia.| Foto: Sporting Cristal

Sin embargo, la joven señaló, que no denunciaba al futbolista, porque le daba pena perjudicarlo en su carrera, ya que “logró todo lo que tiene en base de esfuerzo y dedicación”.

“A ti que te importa lo que le pase a él, primero eres tú, ante todo y ante todos. Te ha utilizado, te ha manipulado, no debes sentir pena por él ni mucho menos sentirte culpable por lo que le pase”, le recomendó la conductora.

“Pido a las autoridades pertinentes, tomar acción en este caso, que no quede impune, la justicia debe intervenir de inmediato”, precisó Magaly Medina durante la entrevista.

Antes de concluir el programa, Angye Zapata, confesó que la madre del futbolista conocía de la situación y del comportamiento de su hijo.

“Su mamá estaba enterada de absolutamente de todo y nunca hizo nada. La señora estaba siempre creída que su hijo era el mejor, que su hijo había logrado mucho”, destacó entre lágrimas.

“Yo incluso le hacía videollamadas a la señora, a escondidas, y le enseñaba los golpes y me decía: ‘¿Qué te ha hecho eso, qué ha pasado?’ Y yo le contaba que: ‘Necesito que usted me apoye’”, añadió en sus declaraciones durante el programa “Magaly Tv La Firme”.

SIGUE LEYENDO