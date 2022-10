Martín Távara es denunciado por su expareja Angye Zapata: lo acusa de violencia física y psicológica

Bailarina denuncia a futbolista Martín Távara por maltrato físico y psicológico

La bailarina de Alma Bella, Angye Zapata, denunció a través de sus redes sociales al futbolista de Sporting Cristal, Martín Távara. La joven artista mostró las amenzas que ha recibido por parte del deportista y los mensajes en el que le advierte que no se le cruce “porque te voy a centrar para encontrarte y sacarte la...”.

Angye Zapata publicó la violenta amenaza de su expareja e hizo un llamado a los directivos de Sporting Cristal para que “los dejen de tapar”. Távara, en uno de sus mensajes incluso dice que solo la quiere a ella “pero para dejarte morada” y que “vas a tener que llegar a tu casa, mañana o pasado, cuando sea. Espero que no te sorprendas, estate atenta”.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara. Por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente no pude reaccionar a tiempo y esto me costó demasiado caro”, denuncia la bailarina en su cuenta de Instagram.

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado fuerte y quizás con errores, pero siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi ex pareja en lo que estaba a mi alcance dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, indicó en su denuncia.

Angye lamentó “todo lo que aguanté por un pensamiento equivocado que tenía si mi pareja está bien yo también lo estaré' me quitó toda esa luz que tenía y estoy en proceso de recuperarme, pero no es fácil. Me he preguntado qué hice mal para merecer todo esto”

De acuerdo a la bailarina de ‘Alma Bella’, los directivos del club Sporting Cristal tienen conocimiento del hecho, pero hasta el momento no han tomado cartas en el asunto.

Amenazas de Martín Távara contra Angye Zapata

Lamentables comentarios

Tras conocerse la denuncia de agresión y maltrato psicológico contra Martín Távara, los hinchas de Sporting Cristal realizaron lamentables comentarios e indicaron que “primero es el campeonato y lo resto es secundario” y hasta culparon a Angye Zapata de ser una ‘topo’ de Alianza Lima y que su denuncia “es armado para desprestigiar al club y a Távara”.

De otro lado, otro grupo de hinchas pidió el pronunciamiento del club y que se separe al jugador por la grave denuncia de agresión

“Si el @ClubSCristal respeta sus lineamientos que lo catapultan como una institución modelo, Martín Távara tendría que ser separado del primer equipo hasta que se comprueben las acusaciones. Luego, se le rescindiría el contrato. Las reglas son para todos”, dijo un seguidor.

“La denuncia contra Martín Távara es grave y merece una investigación. De ser encontrado culpable el futbolista de @ClubSCristal debería ser separado. En Cristal se forman PERSONAS y de ninguna forma se deben apañar este tipo de actos, trate de quien se trate”, indicó otro hincha del club celeste.

“Esta denuncia a Martín Tavara es gravísima. El @ClubSCristal debe tomar decisiones drásticas ante este caso de violencia de género. En nuestro club no podemos permitir la presencia de agresores. La institución tiene un compromiso con la sociedad y no puede faltar a ello”, agrega otro.

