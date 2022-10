Magaly Medina furiosa por excarcelación de John Kelvin discute en vivo con el abogado del cantante

Magaly Medina furiosa por excarcelación de John Kelvin. (ATV)

Magaly Medina comenzó su programa demostrando su desacuerdo con la excarcelación de John Kelvin. La popular ‘Urraca’ se tomó varios minutos para exponer su indignación por la decisión de el Poder Judicial de poner en libertad al cantante, pese a que había sido sentenciado a 21 años de prisión por los delitos de violencia física y sexual en contra de Dalia Durán.

La conductora de televisión indicó que ella no celebraría la liberación del artista nacional, a diferencia de otras figuras de la farándula que están celebrando su libertad. Además, recordó que la cubana asistió a su programa en varias ocasiones para hablar de todas las agresiones que sufrió por parte del cumbiambero y las secuelas que estas dejaron en su vida.

“Hoy no es una noche para bailar, porque a diferencia de otros artistas de la farándula, no vamos a aplaudir la libertad de John Kelvin. En este programa fue Dalia Durán, quien vino a hablar y a denunciar lo que ella cayó por muchos años”, dijo la periodista mientras mostraba las fotos de la cubana con los golpes en su rostro. “Yo quiero que hoy todos recuerden el rostro de Dalia Durán, quiero que el rostro de Dalia Durán hace más de 18 meses cuando vino a este programa, cuando se atrevió a denunciar, cuando se atrevió a alzar la voz”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina no dudó en en criticar a la justicia peruana. “Resulta que ahora a Dalia Durán la han cacheteado y la justicia le ha dicho, tú me has mentido, ya pues, ya te agredió, pasaron 15 meses, y de lo otro no sucedió, no existe y eso es mentira, porque el examen médico indica lesiones genitales y para genitales”, añadió.

Finalmente, condenó las palabras de la defensa de John Kelvin, quien justificó el abuso sexual de su representante por la presencia de estupefacientes en la sangre del cantante. “Además, John Kelvin dio positivo a cocaína en su sangre, de eso se agarró el abogado, alegando que estaba bajo los efectos de la cocaína y eso para mí debería ser una agravante”, sentenció.

Magaly Medina indignada con la decisión de el Poder Judicial de poner en libertad a John Kelvin. (Captura)

Se enfrenta al abogado de John Kelvin

Luego de exponer su disconformidad con la decisión de el Poder Judicial, el abogado del cantante, Ricardo Franco, se conectó en vivo para dar detalles del caso de su patrocinado. Sin embargo, terminó protagonizando un tenso momento cuando estaba conversando con Magaly Medina y la abogada Karla Viso, quien estaba como invitada en el set para dar su opinión profesional a cerca de la excarcelación del cumbiambero.

Magaly Medina se enfrenta al abogado de John Kelvin. (ATV)

