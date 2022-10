Johanna San Miguel explica el origen de la frase “Cállate o te castigo” que fue relacionada con Stefano Salvini. | Instarándula.

Johanna San Miguel es una de las conductoras peruanas más queridas de la televisión peruana, no solo por formar parte de ‘Esto es Guerra’, reality en el que defiende los colores de los ‘guerreros’, sino también de diferentes producciones artísticas.

Sin embargo, la vida de la conocida actriz no siempre fue halagada por sus seguidores, hubo un tiempo en el que fue duramente criticada por haber iniciado una relación sentimental con un hombre mucho menor que ella.

Pese a los comentarios negativos, ella decidió seguir adelante su romance con Stefano Salvini. Fue durante esta relación que muchos recuerdan que utilizó una frase que marcó para siempre su carrera, nos referimos al popular ‘Cállate o te castigo’.

Durante mucho tiempo se habló sobre este tema y ella no lo quiso aclarar en su momento; sin embargo, durante un show que ofreció en el extranjero se animó a relatar el origen de esta frase, causando asombro entre los asistentes.

Para empezar, Johanna San Miguel criticó a la prensa, señalando que siempre tienden a tergiversar las cosas, pues su recordada cita nunca se lo dijo a Stefano Salvini, sino a su hijo, que en ese tiempo era menor de edad.

“La historia fue así, sino que la prensa siempre tergiversa todo, me llega que la gente piense que se lo dije a él (Stefano Salvini), como le vas a decir a tu pata cállate o te castigo”, comentó.

Asimismo, señaló que si realmente se lo hubiera dicho al actor no habría tenido problemas en aceptarlo, pero como esta información ha sido manipulada, siempre trata de aclararlo para evitar malos entendidos.

“Así que nada que ver, entonces mi hijo me llama con insistencia que le regalara, pero me lo dijo con insistencia, y fue donde dije esa frase cállate o te castigo, entonces dijeron que yo se lo dije a Stefano y o fue así. Si se lo hubiera dicho lo hubiera contado, pero no fue así”, añadió.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini se reencuentran y coquetean durante función. (Instagram /Captura)

¿Por qué terminaron su relación?

Johanna San Miguel y Stefano Salvini fueron pareja durante varios años pese a la diferencia de edad que había entre ellos. Su romance fue bastante intenso, pues en varias ocasiones fueron ampayados. Su relación nació durante el rodaje de la película “A los 40″, ninguno imaginó que la ficción se convertiría en realidad.

En una edición del programa ‘Estás en todas’, el popular ‘Choca’ aseguró que Johanna y Stefano terminaron en buenos términos y que la actriz se siente muy agradecida con el joven actor por haber sido siempre un caballero.

