Johanna San Miguel coqueteó con Stefano Salvini durante show en vivo: “Me voy a tu casa”

Johanna San Miguel coqueteó con Stefano Salvini en pleno show | América TV / América Espectáculos

Johanna San Miguel y Stefano Salvini vuelven a generar múltiples portadas luego de reencontrarse en una de las funciones de la actriz. Como se recuerda, la conductora de ‘Esto es Guerra’ se encontraba realizando las últimas funciones de su obra ‘Hasta que la tele nos separe’ junto al actor Carlos Carlín y y lo que ha llamado la atención fue el coqueteo entre la comediante y su expareja.

Todo sucedió el último fin de semana cuando el recordado ‘Vasco’ de ‘Los Vílchez’ no dudó en asistir al espectáculo de su ex. Aunque, anteriormente él ya había sido parte del público en uno de sus shows en Cusco, esta vez quiso volver a presenciar en vivo el talento de ambos artistas nacionales, pero su presencia no pasó desapercibido y fue ocasión para que se realicen algunas bromas.

Carlos Carlín fue el que comenzó acercándose a Stefano Salvini para jugarle varias bromas sobre su edad, esto con respecto a la diferencia de años que había cuando estuvo en un romance con Johanna San Miguel. “Lo talqueabas. Ya tiene DNI. Pórtate bien de aquí a tu casa nomás de frente”, dijo el actor causando carcajadas en la humorista.

Asimismo, la figura de América TV hizo lo suyo y subió hasta donde estaba sentado Salvini para hacerle algunas preguntas, las cuales se volvieron viral rápidamente causando generando rumores de una posible reconciliación. “Todo lo que aprendiste conmigo”, expresó San Miguel y a lo que él respondió: “Faltaría tiempo y varios shows”, acotó para que rápidamente la actriz consultara: “¿De acá a dónde te vas a ir?”. “A tu casa”, contestó en medio de risas.

Luego de culminar el espectáculo, Stefani Salvini utilizó sus redes sociales para demostrar que mantiene una buena relación con Johanna San Miguel, pese a los años que han pasado desde que terminaron su romance. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Salvini se grabó junto a la recordada ‘Keka’ en el auto de ella.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini se reencuentran y coquetean durante función. (Instagram /Captura)

Cabe mencionar que, en varias oportunidades los dos han dejado en claro que se llevan muy bien y se han elogiado públicamente. “Yo siempre hablo con Stefano, es una persona que quiero muchísimo, es una persona que mi familia lo quiere mucho. Es una persona con la que yo he pasado momentos increíbles y si en algún momento la cosa se rompió por el tema mediático, que para mí fue insufrible, pero realmente el cariño que yo tengo por Stefano es para siempre. Igual que él hacia mí. Siempre (seremos amigos), va a ser un ex al que quiera mucho y siempre vamos a estar en contacto”, dijo San Miguel en el programa ‘En Boca de Todos’ el pasado mes de setiembre.

¿Por qué terminaron su relación?

La pareja inició su romance en el 2014, sin embargo, en el 2015 anunciaron su separación y fue ‘Choca’ Mandros quien dio la noticia y resaltó que ambos habían decidido distanciarse en buenos términos. Pero, no dio más detalles del fin de esta historia de amor.

Años más tarde, en el 2019, el actor reveló que su ruptura se debía a que no quería ser parte del círculo mediático de la conductora de televisión y así evitar que su vida privada sea más vulnerada. Por otro lado, Johana San Miguel señaló en el 2021 que ella ‘lo había choteado’.

Johanna San Miguel y Stefano Salvini en el 2014, promocionando la película 'A los 40'.

SEGUIR LEYENDO