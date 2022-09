Stefano Salvini quiere ir al programa de Magaly Medina: “Si me invita, me la chapo en vivo”

Stefano Salvini quiere que Magaly Medina lo invite a su programa. | Instagram

Stefano Salvini hizo una nueva transmisión en vivo donde señaló que le gustaría estar en el set de Magaly Medina. Asimismo, se refirió a los chicos realitys, expresando su incomodidad por el salario que perciben mensualmente. Además, aseguró que no piensa regresar a la televisión.

El actor conversó una vez más con sus seguidores de Instagram y señaló que ya no regresará a la televisión. Como se recuerda, Stefano Salvini no participará en la telenovela ‘Princesas 2′.

“¿Si regresaré a la TV? No la TV fue, la TV hay que dejárselo a los guerreros o combatientes”, indicó el artista, quien tras leer un comentario sobre el alto salario que perciben los chicos reality, señaló que es algo que le molesta mucho.

“Esos ‘guerreritos’ ganan más que los actores. Sí, a mí me llega al ....”, expresó muy fastidiado y en medio de lisuras.

Quiere ir al programa de Magaly Medina

Otro usuario le dijo que este lunes 19 de septiembre era probable que su transmisión salga en el espacio de Magaly Medina. Ante ello, el actor indicó que le encantaría que eso pase.

“¿Tú crees? Ojalá, a mi me encanta Magaly, quiere verme ahí. ‘Hola Magaly, si salimos ahí, ¡vamos! Sí salimos en TV”, dijo bastante animado. “Hagamos puño, hagamos fuerza para salir en Magaly, y que me invite, si me invita en Magaly me la chapo en vivo”, continuó.

Stefano Salvini quiere ir al programa de Magaly Medina.

En otro momento, Stefano confesó que no sale de una depresión amorosa, la cual viene arrastrando desde antes de la pandemia.

“Estoy en una depresión pende.... Estoy arruinando mi carrera, olvídate. Estoy deprimido hace meses porque me terminaron, no superé la ruptura amorosa y caí en un hueco. Y luego me di cuenta que había cometido muchísimos errores en mi vida, empecé a analizar y a pedirme perdón. Eso me hundió, más la pandemia y no poder salir. Que ya no me llamaron para Princesas”, explicó el actor, quien fue cuestionado por sus seguidores: “¿Cómo sabemos que no estás actuando?”

“Así soy, ¡Vamos Magaly”, ¡Vamos Maga! ¡Hazme mier...!”, repitió una y otra vez.

Stefano Salvini dice que sigue enamorado de Johanna San Miguel

Cabe indicar que no es la primera vez que Stefano Salvini hace una transmisión en vivo con sus seguidores. En una anterior ocasión se refirió a Johanna San Miguel, conductora con la que tuvo un romance hace muchos años.

“Ya, mucho de ella, mucho, mucho. Respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”, indicó el actor fiel a su estilo, quien ya se había referido a ella en una anterior ocasión.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaún’. ¿En serio te gustó la tía Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré (...) La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así”, dijo el artista.

Stefano Salvini recuerda a Johanna San Miguel durante transmisión en vivo. (Willax TV)

