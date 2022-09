Stefano Salvini confiesa que sigue enamorado de Johanna San Miguel

Stefano Salvini dice que sigue enamorado de Johanna San Miguel. | Amor y Fuego

El actor Stefano Salvini continúa enviándole mensajes claros y directos a su ex Johanna San Miguel. El artista ha vuelto a reaparecer en los medios de espectáculos tras contar cómo fue que se enamoró de la “mamá leona” y ahora sorprendió con que luego de siete años continúa enamorado de ella.

Esta vez, Salvini dijo abiertamente que continúa teniendo sentimientos por la recordada ‘Queca’ de ‘Pataclaub’. El actor de 30 años de edad fue captado haciendo esta confesión por quien sería una fan.

“Ya, mucho de ella, mucho, mucho. Respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”, se le oye decir a Stefano en un vídeo presentado en el programa de ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, hace unos días, Stefano Salvini dejó asombrados a sus al brindar detalles, en una transmisión en vivo en redes sociales, de su relación sentimental que tuvo con la conductora de televisión. Según reveló, se enamoró a primera vista cuando la conoció a los 4 años de edad.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la tía Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, comentó Stefano.

Tras su confesión, el actor comenzó a recibir burlas de los usuarios por haber estado con una mujer que tiene casi el doble de su edad. Sin embargo, él no dudó en defenderla y halagarla: “La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así”, señaló.

¿Cómo reaccionó Johanna San Miguel?

La exintegrante de ‘Pataclaun’ se encontraba haciendo un en vivo en sus redes sociales cuando uno de sus seguidores puso el tema sobre la mesa: “Salvini dijo que se enamoró de ti como loco...”.

La reacción de la también actriz fue de sorpresa por lo que respondió con otra interrogante: “¿Cuándo ha dicho eso?”. Momentos después, reafirmó lo que dijo su expareja: “Nada, que ha dicho la verdad”.

Rápidamente, otra usuaria extendió el tema con otra pregunta: “¿Johanna, le vas a Salvini así con sus pelos locos?”. A los que la conductora de televisión contestó: “Esa pregunta no se pregunta”.

Johanna San Miguel también indicó que no se considera “chibolera” porque no ha estado con más de un hombre menor que ella, dejando en claro que la única persona menor con quien estuvo fue Stefano Salvini: “Cuándo hablas de ‘chibolo’, hay que ser bien específicos, no es que haya estado con ‘chibolos’. He estado con uno y a mucha honra y muy feliz”.

Por último, Johanna dejó en claro que la relación sentimental que tuvo con Salvini fue agradable: “Estuvimos súper enamorados, súper contentos y para mí el amor no tiene edad”.

¿Por qué terminaron?

Como se recuerda, Salvini fue pareja de la conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel, con quien fue ampayado más de una vez y con quien sostuvo un romance intenso a pesar de la diferencia de edad. Los actores se conocieron durante el rodaje de la película “A los 40″, ninguno imaginó que en la ficción se convertiría en realidad.

En una edición pasada del programa ‘Estás en todas’, el popular ‘Choca’ aseguró que Johanna y Stefano terminaron en buenos términos y que la actriz se siente muy agradecida con el joven actor por haber sido siempre un caballero.

