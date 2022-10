Familiares de Waldemar Cerrón obtuvieron diversos contratos con el Estado pese a estar prohibido por ley

| Foto: Agencia Andina

No solo los familiares de integrantes del Gobierno de Pedro Castillo estarían contratando con el Estado. Esta situación se presentaría también con sus socios políticos. En concreto, nos referimos al congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien estaría incumpliendo la ley al permitir que su conviviente y cuñados ganen contratos por más de 2 millones de soles durante septiembre del 2021 y mayo de este año.

Elisea Manrique Angulo, pareja de Cerrón Rojas, facturó con la municipalidad de Andamarca y el Gobierno Regional de Junín en los meses de septiembre y noviembre del 2021 (12.995 soles) y mayo del 2022 (6.983 soles), respectivamente.

Por su parte, sus cuñados también tuvieron buena suerte. Edwin y Domingo Angulo Manrique, quienes tienen el 50% de acciones repartidas en la empresa Hermanos Angulo Sociedad Anónima Cerrada - Hnos Angulo S.A.C., registran su primer contrato, el 28 de marzo del presente año, con la municipalidad distrital de Chilca (Huancayo) por un monto de 795.797 soles.

Su segunda factura con el Estado se dio el 11 de mayo de 2022 con la misma municipalidad por un total de 807.707 soles. Pero con esta firma no es la única porque Estación de Servicios y Gasocentro Angulo ha proveído con la municipalidad distrital de Tambo con montos de 167.152 soles (27 de septiembre de 2021) y 6.031 soles (23 de agosto de 2021).

Foto: Congreso

En el 2022 se tiene que lograron un contrato, el último 2 de marzo, con esta entidad por un total de 396.730.000 soles. En esa línea, también se registran facturas con el Gobierno Regional de Junín por montos de 15.290.000 soles y 6.0310.0 soles.

Los ‘beneficiados’

La bancada del Bloque Magisterial tendría a siete legisladores cuyos familiares habrían ganado las órdenes de servicios por cuatro mil hasta 150 mil soles. Entre ellos están:

- Alex Paredes. El beneficiado sería Manuel Paredes Arazamendi, su hijo, por un monto de S/ 12 mil.

- Segundo Quiroz. El beneficiado sería Nolberto Quiroz, su hermano, por un monto de S/10 mil en el Mincetur.

Bloque magisterial.

- Edgar Tello. La beneficiada sería Sonia Suárez, su esposa, por un monto de S/ 9 mil.

- Pasión Dávila. Los beneficiarios serían Inés Dávila y Aldair Travezaño, sus hijos, por un monto de S/ 4.600.

- Francis Paredes. La beneficiada sería Rosa Paredes, su hermana. No figura el monto en OSCE.

- Paul Gutiérrez. Los beneficiados serían Saúl Gutierrez (su hermano), Aurelia Saavedra (su esposa), y Cirilo Saavedra (su cuñado), por un monto total de S/ 158 mil.

- Germán Tacuri. La beneficiada sería Margot Peralta, su hermana, por un monto de S/ 17 mil.

Finalmente, en Perú Democrático, el congresista Guillermo Bermejo tendría como beneficiado a su cuñado Adrián Paniagua por un monto de S/ 27 mil soles.

“¿En qué parte de la norma dice que, cuando la persona ha tenido contratos anuales, más de siete u ocho años (no puede contratar), dónde detalla ello? Hay que consultarle a él, él tiene hace ocho años ese mismo contrato y si se hubiera pretendido ocultar, no se habría declarado (...). Yo no le puedo decir ‘oye, no hagas esto”, manifestó a Perú 21 la parlamentaria Margot Palacios respecto al caso de su conviviente, quien, según indicó la congresista, tenía años contratando con el Estado.

