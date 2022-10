Familiares de congresistas allegados a Pedro Castillo contrataron con el Estado

Pedro Castillo en el Congreso. (Agencia Andina)

Algunos familiares de los congresistas de las bancadas de Perú Libre, el Bloque Magisterial y Perú Democrático, que respaldan el gobierno del presidente Pedro Castillo, tendrían contratos y órdenes de servicio con diferentes entidades a nivel nacional.

Así lo señala un informe del diario Perú 21, que precisa que son diez los parlamentarios de las agrupaciones oficialistas que tienen al menos un familiar que ha ganado alguna orden de servicio durante el 2022.

Los ‘beneficiados’

La bancada del Bloque Magisterial tendría a siete legisladores cuyos familiares habrían ganado las órdenes de servicios por cuatro mil hasta 150 mil soles. Entre ellos están:

- Alex Paredes. El beneficiado sería Manuel Paredes Arazamendi, su hijo, por un monto de S/ 12 mil.

- Segundo Quiroz. El beneficiado sería Nolberto Quiroz, su hermano, por un monto de S/10 mil en el Mincetur.

- Edgar Tello. La beneficiada sería Sonia Suárez, su esposa, por un monto de S/ 9 mil.

- Pasión Dávila. Los beneficiarios serían Inés Dávila y Aldair Travezaño, sus hijos, por un monto de S/ 4.600.

- Francis Paredes. La beneficiada sería Rosa Paredes, su hermana. No figura el monto en OSCE.

- Paul Gutiérrez. Los beneficiados serían Saúl Gutierrez (su hermano), Aurelia Saavedra (su esposa), y Cirilo Saavedra (su cuñado), por un monto total de S/ 158 mil.

- Germán Tacuri. La beneficiada sería Margot Peralta, su hermana, por un monto de S/ 17 mil.

Perú Libre se dividió en varias bancadas, entre ellas, el Bloque Magisterial. (Andina)

En Perú Libre, los congresistas señalados son:

- Waldemar Cerrón. La beneficiada sería Elisea Ángulo, su cuñada, por un monto de S/ 33 mil.

- Margot Palacios. El beneficiado sería Abel Yupanqui, conviviente, por un monto de S/ 16 mil.

- Kelly Portalino. La beneficiada sería Orfelinda Benites, su suegra, por un monto de S/ 2.400.

Finalmente, en Perú Democrático, el congresista Guillermo Bermejo tendría como beneficiado a su cuñado Adrián Paniagua por un monto de S/ 27 mil soles.

“¿En qué parte de la norma dice que, cuando la persona ha tenido contratos anuales, más de siete u ocho años (no puede contratar), dónde detalla ello? Hay que consultarle a él, él tiene hace ocho años ese mismo contrato y si se hubiera pretendido ocultar, no se habría declarado (...). Yo no le puedo decir ‘oye, no hagas esto”, manifestó a Perú 21 la parlamentaria Margot Palacios respecto al caso de su conviviente, quien, según indicó la congresista, tenía años contratando con el Estado.

