Edwin Martínez: “Ya firmé la nueva moción de vacancia en contra de Pedro Castillo”

El congresista Edwin Martínez manifestó que firmó la nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ya que considera que tras los últimos escándalos que lo tienen en la mira de la justicia, lo mejor que le puede ocurrir al país es que salga del mandato.

“Yo ya firmé este nuevo pedido de vacancia en contra de Pedro Castillo. Hoy está demostrado que no tiene capacidad, no tiene autoridad, no tiene el conocimiento para gobernar, por lo tanto, es un presidente que le está haciendo mucho daño al país”, declaró a los medios de prensa desde Arequipa.

Además, expresó que si se lleva a concretar la vacancia, quien deberá asumir el reto de la gobernabilidad del Perú es Dina Boluarte, ya que asegura que la denuncia constitucional en su contra no va a prosperar debido a que no hay dolo en su actuar cuando firmó un documento mientras aún era presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac.

Durante esta breve conversación con los medios de comunicación, el legislador también fue consultado sobre un adelanto de elecciones y consideró que el Congreso de la República no está haciendo un mal trabajo, por el contrario, están respaldando con leyes a los peruanos. Mencionó que Pedro Castillo siempre busca a quien culpar, ya que primero sindicó al Parlamento y ahora asegura que la Fiscalía está en su contra.

“El Congreso no está trabajando mal, las leyes que se están aprobando son leyes que benefician al país. No se ha hecho ninguna ley que tenga orientación a un lobby”, explicó, dejando en claro que su mira está puesta en la ciudadanía.

“De un restaurante nunca me han botado”, dijo en clara referencia a Pedro Castillo, quien fue rechazado por la población en un establecimiento en Arequipa.

Antes de culminar, el legislador afirmó que vienen trabajando en los votos para que este nuevo pedido de vacancia prospere.

60 firmas para la vacancia

La nueva moción de vacancia promovida por el congresista Edward Málaga Trillo (no agrupado), ya cuenta con 60 firmas, según el portal www.vacanciaya.com. Recordemos que el legislador presentó esta nueva iniciativa, asegurando una incapacidad moral permanente por parte del presidente Pedro Castillo.

Cabe señalar que de acuerdo al artículo 89-A del Reglamento del Congreso, la moción necesita las firmas de no menos del 20% del número legal de parlamentarios –es decir, 26– para ser presentada, sin embargo, esta no se formularía hasta alcanzar las firmas que aseguren los votos necesarios para apartar del poder al jefe de Estado.

Según se conoció a través de la revista Caretas, el monitoreo de las firmas de la moción evidencia que 70 parlamentarios no han firmado dicho documento; ellos pertenecen a las bancadas Perú Democrático, Cambio Democrático-JP, Bloque Magisterial, Integridad y Desarrollo, Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Perú Bicentenario Podemos Perú y los no agrupados Luis Picón, Carlos Anderson y Heidy Juárez.

Confía en que se llegará a la vacancia de Castillo

En conversación con RPP Noticias, el congresista Hernando Guerra, expresó que confía en que los parlamentarios firmarán la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“Yo creo, por algunas conversaciones, por algunos gestos, por cómo veo a algunos congresistas, que se ve a poder alcanzar que se plieguen algunos sectores de la izquierda”, manifestó.

“Yo creo que incluso sectores de Perú Libre deben estar reflexionando y dándose cuenta de que haber apoyado a un gobierno con estas características de corrupción les va a pasar una factura política”, añadió.

