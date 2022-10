Chats revelan que niña de 12 años que cayó del cuarto piso era víctima de bullying

Insólita defensa del abogado del colegio Saco Oliveros tras caída de alumna por caso de bullying. (ATV)

Nuevos detalles revelarían que la menor de 12 años que cayó del cuarto piso de su colegio Saco Oliveros sí era víctima de bullying. En el programa periodístico Al Estilo Juliana se difundió un chat grupal, donde los compañeros de la niña relataban quiénes y cómo la molestaban, así como también habría otros casos similares.

“(…) Te metías con su nariz todo el tiempo, dsps (después) de que no te dio bola, lo mismo con Gael”, se lee en el chat.

“Se meten con el físico de todos, pero como dijo la miss, hay personas que pueden reírse y que por dentro la pasen mal”, habría escrito otra menor.

“O sea está bien que hagan sus chistes, pero tampoco se pasen de la raya, hay un límite también”, escribió otra compañera.

Por otro lado, también se reveló que la menor en conversación con su amiga de colegio ya habría manifestado que estaba a punto de “hacer algo”, esto indicaría que podría atentar contra su propia vida.

Chat grupal de los compañeros de la menor. Foto: Atv

Estas versiones comprobarán que la menor sí era víctima de bullying, a pesar de que el colegio Saco Oliveros a través de un comunicado haya descartado que en el aula existan estos tipos de casos.

Testimonio de la profesora

El programa periodístico también tuvo acceso a las declaraciones que la profesora y tutora brindó a los agentes de la Policía Nacional. La menor le había solicitado permiso para ir a los servicios higiénicos alrededor de las 11:00 a. m. Minutos después fue informada que la menor cayó del cuarto piso (azotea).

Asimismo, los dos agentes que asistieron al lugar de los hechos corroboraron que la niña cayó a dos metros de la puerta principal y fue auxiliada por los bomberos, luego fue trasladada al centró médico.

Menor que cayó del cuarto piso de su colegio. Foto: Al Estilo Juliana

Declaraciones del abogado

En este mismo programa, se presentó el abogado del centro educativo, Américo Chuecas Morán, quien indicó que se hicieron cargo desde un comienzo, pese a que la madre ha negado esta versión; así como también aseguró que la niña tiene “problemas familiares”.

“Ella venía de su casa así, con problemas de carácter familiar. Ella no ha tenido problemas en el colegio, no nos hemos enterado por ninguno de los padres que ella ha sido sujeto a un bullying. No hemos tenido conocimiento”

Ante los chats mostrados, manifestó que no tuvieron conocimiento de que la niña haya sufrido de bullying y mencionó que los padres no alertaron al colegio. “Si nosotros no sabemos nada cómo vamos a intervenir. (…) Lo que sí nos hemos enterado últimamente es del conflicto familiar que ha tenido que no es de ahora.

Por ello, la conductora Juliana Oxenford cuestionó el por qué se entera lo que sucede en la casa de la menor, pero no en el colegio. “Lo que pasa que el colegio es el colegio. En el hogar no sabemos qué pasa”, sostuvo el letrado.

Abogado de Saco Oliveros sorprende por defensa de la institución tras caso de bullying.

Estado de salud

La menor de 12 años se encuentra con lesiones en varias partes del cuerpo. Asimismo, están realizando descartes de un traumatismo y una anemia segura severa. Esto luego de haber perdido mucha sangre.

“Se le diagnóstica que es portadora de una fractura nivel columna dorsal, pelvis, fémur, contusión pulmonar. Ya tiene cama asignada en la UCI pediátrica va a ser manejada por los intensivistas, actualmente su condición es estable”, Jorge Amorós, el gerente de la Red Prestacional Almenara.

