Escolar víctima de bullying cae del cuarto piso de su colegio en San Luis

Niña cae del cuarto piso de su colegio (ATV)

La mañana del martes 25 de octubre, Luhana, una escolar de 12 años, quien cursaba el primer año de secundaria en el colegio Saco Oliveros, cayó del cuarto piso de su institución educativa ubicada en Salamanca, distrito de San Luis. Su padre denuncia que la menor habría caído víctima del bullying que sufría por parte de sus compañeros.

La niña tiene varias fracturas en la pelvis y la columna comprometida. Se encuentra en la unidad trauma shock a la espera de una cama UCI y requiere varias operaciones.

“Ella ha sido víctima de bullying porque yo me he percatado a raíz de este accidente que se estaban burlando de ella: de su cuerpo, su estatura y su cabello. Le hice un corte de cabello en un salón de belleza para que se sienta mejor, pero en el colegio lo único que hicieron es burlarse de ella”, señaló Jaime Carbajal, el padre de la menor, al noticiero ATV.

Además, dejó el teléfono 941193198 para recibir cualquier tipo de ayuda.

Colegio Saco Oliveros en San Luis (ATV)

Víctima de bullying

El padre de Luhana comentó que la menor no solía conversar con sus padres sobre el bullying que sufría en la escuela. Sin embargo, dijo que el último fin de semana había hecho planes para pasear con su madre.

“Me sorprende que haya ocurrido esto. Quiero saber si mi hija se lanzó, si la empujaron o si se ha caído. He pedido las cámaras, pero me dicen en el colegio no hay. ¿Y dónde está el personal de seguridad del colegio?”, señaló.

El padre además denunció que las autoridades del colegio no le den información de cómo habría caído del cuarto piso. “Cuando yo fue a reclamar el director se escondió”, dijo.

